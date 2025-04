Vučić za mandatara predložio profesora Medicinskog fakulteta Đuru Macuta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je u nedjelju mandatara za sastav buduće srbijanske vlade, povjerivši tu obvezu endokrinologu Đuri Macutu, profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Srbijanskoj vladi mandat je službeno prestao 19. ožujka nakon što su zastupnici u Skupštini Srbije konstatirali da je premijer Miloš Vučević podnio ostavku, koja povlači i pad cijele vlade.Vučević je ostavku objavio u jeku studentskih prosvjeda 28. siječnja ujutro, nakon što je prethodne noći u Novom Sadu nekoliko članova i pristaša Srpske napredne stranke (SNS), čiji je Vučević predsjednik, bejzbol palicama napalo skupinu studenta, a jednoj studentici polomilo čeljust.

Zakonski rok za izbor mandatara i nove vlade je 18. travnja, a ukoliko se to ne dogodi, predsjednik Srbije dužan je raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati izvanredne parlamentarne izbore koji bi se trebali održali u roku od 45 do 60 dana, što je početak lipnja. Oporba, nakon sumnji da su izbori u prosincu 2023. bili pokradeni, inzistira na prijelaznoj vladi ili vladi stručnjaka koja bi u roku od godine dana uspostavila uvjete za fer i demokratske izbore. Srbijanski predsjednik Vučić je, pak, više puta ponovio da "dok je živ" neće pristati na prijelaznu vladu i da ga "mogu samo ubiti" jer neće dopustiti da "ološ" preuzme vlast bez izbora i "upropasti Srbiju".

Vučićev izbor za mandatara je neočekivan utoliko što se unazad nekoliko dana nagađalo da bi formiranje vlade moglo biti povjereno izvanstranačkoj osobi kako bi se time amortizirala politička kriza i višemjesečni protuvladini prosvjedi. Prosvjede predvodi studentski pokret, zahtijevajući političku i kaznenu odgovornost za tragediju u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice 1. studenog prošle godine poginulo 16 pretežito mladih osoba.

Veliki dio javnost odgovornost vidi u vlasti i koruptivnim poslovima, dok vladajući studentski pokret nazivaju "obojenom revolucijom". Vučić vjeruje da će novom vladom ublažiti velike političke napetosti i rastuće nezadovoljstvo u društvu. - Smatram da profesor doktor Đuro Macut posjeduje profesionalne i osobne kvalitete, posvećenost i stručnost za obavljanje dužnosti predsjednika vlade, a uvjerio me je da može osigurati izbor vlade - rekao je Vučić večeras novinarima obrazlažući svoj prijedlog. On je naveo kako je uvjeren da će vlada biti izabrana do 18. travnja, prije Uskrsa, istaknuvši da joj predstoje veliki zadaci - rješavanje regionalnih pitanja, pitanje američkih carina, da ubrza europski put i obnovi razinu izravnih inozemnih investicija, koje su od početka godine manje za 700 milijuna eura nego u istom razdoblju prošle godine. - Moja preporuka mandataru, rekao je Vučić, bit će da sam izabere ljude koji se hoće boriti i guraju zemlju naprijed - rekao je Vučić, naglasivši kako želi i da ove godine "Srbija bude jedna od tri najbrže rastuće ekonomije u Europi".

U prvim reagiranjima na Vučićev izbor mandatara iz oporbenog korpusa ocijenjeno je da je to imenovanje "potpuno nebitno" i da će mandatar "u autokratskom uređenju biti marioneta predsjednika". Izbor novog premijera stranka Srbija centar usporedila je s "namještenom tombolom u seoskoj krčmi", ocijenivši kako je svejedno tko je mandatar "ako je Aleksandar Vučić poslovođa".

Nova vlada, poručio je Vučić, mora biti primjerena parlamentarnoj većini, "a ne nekih nedemokratskih tijela, rulje i ulice", poručio je Vučić, istaknuvši da će "to biti tako" dok je on predsjednik Srbije. Vučić je podsjetio na svoje ranije poruke da "neće biti prijelazne vlade", te da to i sada jamči. Skupštinu Srbija kontrolira većinska koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom, a predsjednica parlamenta je Ana Brnabić, prethodno predsjednica vlade.