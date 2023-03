Vučić: Srbija se neće suglasiti s ulaskom Kosova u UN niti ga na bilo koji način priznati

Neće se Srbija suglasiti s ulaskom Kosova u UN niti ga na bilo koji način priznati i to sam svim zapadnim dužnosnicima jasno rekao u lice, izjavio je u četvrtak navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. U opsežnom intervjuu za provladinu TV Happy rekao je da mu "ne pada na pamet" potpisivati kapitulaciju Srbije "ma koliko bio loš europski plan za Kosovo".

"Neće biti kapitulacije ni predaje, nedvojbeno sam to stavio do znanja svim zapadnim dužnosnicima i europskim čelnicima, svima sam im rekao u lice", naglasio je Vučić pobrojivši dužnosnike s kojim je razgovarao, od predstavnika SAD-a do čelnika europskih država i EU-a. On je ocijenio da o Kosovu predstoji "mnogo teških razgovora i situacija" i ustvrdio kako je "gotovo siguran da (kosovski premijer Albin) Kurti ne želi uspostaviti Zajednicu srpskih općina", na što se Priština obvezala Briselskim sporazumom, postignutim pod pokroviteljstvom EU-a u travnju 2013. godine. Vučić je rekao da tu tvrdnju temelji na činjenici da se EU danas načelno suglasila s viznom liberalizacijom za Kosovo.

Trenutak u kojem u Bruxellesu daju suglasnost za viznu liberalizaciju Kosovu dolazi umjesto pritisaka na Kurtija da Priština ispuni obveze, što je preduvjet za dalje implementiranje plana EU-a za Kosovo, rekao je Vučić, ocijenivši da je to "ohrabrenje Kurtiju" da nastavi svoju politiku. Vučić je naglasio da niti jedna članica Vijeća sigurnosti UN-a neće pristati na prijem Kosova u članstvo u svjetskoj organizaciji ako to Srbija ne prihvati.

"I Rusija i Kina će pratiti Srbiju jer se nijedna članica VS-a UN ne bi protivila ako se Srbija suglasi sa članstvom Kosova u UN, ali Srbija to neće i oni će pratiti Srbiju", rekao je Vučić.

U dokumentu koji su europski diplomati pripremili za vremenski raspored implementiranja prijedloga europskog sporazuma o Kosovu, s kojim su se 27. veljače u Bruxellesu suglasi Vučić i Kurti, istaknuto je da "Kosovo neće težiti članstvu u Ujedinjenim narodima bez eksplicitne suglasnosti svih pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a - Francuske, Britanije, SAD-a, Rusije i Kine", objavili su ranije beogradski mediji, pozivajući se na diplomate koji rade na "roadmapu" za primjenu europskog plana za Kosovo.

Vučić je rekao da će u sljedeće dvije godine za Srbiju "najveći problemi biti politički, nadam se ne i ekonomski", vezani uz rat u Ukrajini i situaciju s Kosovom. Srbija je u pogledu ukrajinskog rata "poštovala međunarodno pravo, Povelju UN-a, teritorijalni integritet i suverenitet", ustvrdio je.

"Zauzeli smo racionalan stav i čuvamo ga već više od godinu dana", rekao je Vučić, podsjetivši da Srbija zbog svojih nacionalnih i državnih interesa nije uvela sankcije Rusiji.

Komentirajući najavljeno formiranje "narodnog pokreta za državu" Vučić je rekao da taj pokret ne bi bio "antistranački, već nadstranački" i da to neće značiti ukidanje postojećih stranaka.

"Neće biti nikakvog ukidanja stranaka. Nitko neće ukinuti SNS, jer ja mislim da je to uvjerljivo najbolja politička partija u zemlji", rekao je Vučić.

Beogradski mediji objavili su u srijedu da srbijanski predsjednik namjerava formirati Narodni pokret za državu i "zatražit će podršku naroda za obranu Srbije", a razgovore će započeti 11. ožujka na jugu zemlje, najvjerojatnije u Vranju. U večerašnjem intervjuu za TV Happy Vučić je istaknuo da se tim pokretom mora pokazati da su "intelektualci, prava elita, za normalnu, pristojnu, racionalnu Srbiju budućnosti" te da će u tom pokretu biti "i radnici i seljaci koji će se boriti za svoju zemlju i reći 'ne damo vam da uništite Srbiju, ni vama ekstremistima s lijeve, ni vama ekstremistima s desne strane'".