Austrija zabranila nošenje marama i ostalih muslimanskih pokrivala u školama. Na meti djevojčice mlađe od 14 godina

Na prijedlog trostranačke austrijske savezne Vlade, Narodne stranke (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta koje broji 183 mandatara, u četvrtak je na svom redovnom zasjedanju velikom većinom usvojilo zabranu nošenja muslimanskih marama i ostalih pokrivala na glavi djevojčicama mlađim od 14 godina, u svim školama u Austriji. I to javnim i privatnim! Protiv te odluke glasali su samo zastupnici stranke Zelenih, jer smatraju da je ta zakonska odluka neustavna. Upravo to, već se je dogodilo prije pet godina kada su na vlasti bili narodnjaci (ÖVP) i krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ). Tada je austrijski Ustavni sud, tu odluku proglasio neustavnom.

Da podsjetimo! Austrijski Ustavni sud presudio je 2020. godine da je prethodna zabrana, koja se odnosila na djecu mlađu od 10 godina u austrijskim školama, bila protuustavna jer je diskriminirala muslimane. Uz napomenu kako država ima dužnost biti vjerski neutralna. Presudio je da bi zakon u suprotnosti s tim načelom iziskivao posebno opravdanje. Danas donesenu zabranu obje su ručke prihvatili i za nju masovno glasali mandatari krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ). Oni su također htjeli da parlamentarci odu još korak dalje i zabranu prošire i na učiteljice i nastavnice, što im nije prošlo. Kako je javila austrijska televizija ORF, nakon informativne faze koja počinje u veljači 2026. godine, neposluh će biti moguće sankcionirati od sljedeće školske godine 2026./2027.

Za roditelje, koji se neće pridržavati zakonske odredbe predviđene su novčane kazne od 150 do 800 eura, kao krajnja mjera. Austrijska ministrica za integraciju Claudia Plakolm iz Narodne stranke (ÖVP)je rekla da marama kao pokrivalo na glavi odnosno hidžab "nije samo komad tkanine, nego simbol ugnjetavanja" djevojčica. Ministrica je pojasnila da se zabrana odnosi na "sve oblike" islamskih pokrivala, uključujući hidžabe i burke. Uz napomenu da će zabrana u potpunosti stupiti na snagu u rujnu sljedeće godine, s početkom iduće školske godine. ORF napominje da austrijska Vlada procjenjuje da se radi o oko 12.000 djevojčica mlađih od 14 godina. Istraživanje je pokazalo da je prije šest godina pokrivalo za glavu u austrijskim školama nosilo oko 3000 djevojčica mlađih od 14 godina.

Islamska vjerska zajednica u Austriji (IGGÖ), u svom priopćenju za javnost najavila je da će se žaliti Ustavnom sudu, jer doneseni Zakon krši "ustavna i ljudska prava". IGGÖ ističe kako je netočno da se kod djevojčica radi o prisili nošenja marama na glavi. Uz opasku: "Niti jedno dijete ne smije se siliti da nosi hidžab". Međutim, Islamska vjerska zajednica u Austriji također ističe kako će braniti prava one djece koja dobrovoljno nose hidžab, a sada im se zabranjuje da to čine. Amnesty International, Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava upozorio je austrijsku Vladu i Parlament da bi danas usvojeni Zakon mogao "doprinijeti trenutačnoj rasističkoj klimi prema muslimanima". "Ne radi se o ograničavanju slobode, već o zaštiti slobode djevojčica do 14 godina", rekao je Yannick Shetty, šef kluba zastupnika liberala Neosa, koja je najmanja i najmlađa stranka u trostranačkoj vladajućoj koaliciji. "Pokrivalo za glavu nije samo odjevni predmet. Ono služi, posebno kod maloljetnica, za zaštitu djevojčica od muškog pogleda. Ono seksualizira djevojčice", istakao je Shetty.

Austrijski ministar za obrazovanje Christoph Wiederkehr iz stranke Neos govorio je zaštiti temeljnih prava djece na osobni razvoj i rast, bez ikakve prisile i pritiska njihovih obitelji. Wiederkehr je također rekao kako su djevojčice i pod pritiskom dječaka koji im nisu u rodu, nego se s njima druže, koji im ukazuju kako se trebaju odijevati iz "vjerskih razloga". Zamjenica predsjednika Kluba zastupnika Zelenih u austrijskom parlamentu Sigrid Maurer složila se da to jest problem, i predložila osnivanje interdisciplinarnih timova koji bi uključivali predstavnike muslimanske zajednice kako bi intervenirali u školama kada se pojačaju "kulturne napetosti". Ali općenito Zeleni su protiv donesene zabrane. Prema riječima stručnjak, kako navodi ORF, djevojčice iz patrijarhalnih obitelji bi posebno imale koristi od cjelodnevne nastave u školama. To bi im, prema njihovom mišljenju omogućavalo da se više usredotoče na same sebe i svoje obrazovne ciljeve. Osim toga, smatra se da bi im satovi etike u mnogome pomogli kako bi poboljšali međusobno razumijevanje i društvenu interakciju.