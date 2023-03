Vučić osniva novu političku stranku, koji su motivi? On je šahist koji razmišlja 20 poteza unaprijed

'Moramo moći podići glavu i glas za normalnu i snažnu Srbiju, koja će brinuti o sebi, a ne o drugima, i suprostaviti se svim ovim teškim bolestima koje su u političkom smislu othrvale naše društvo', rekao je u rujnu Aleksandar Vučić. Tada je najavio i kako će jedna od ključnih zamisli pokreta biti obračun s kriminalom u vlasti poručujući kako je to jedna od najvažnijih stvari Pokreta za Srbiju. 'Apsolutno je najbitnije da ne bude tih koji su se obogatili, koji su bogati kao oberknezovi', kazao je tada Vučić.



Podsjećamo i kako je Vučić do sada u više navrata najavljivao da se povlači iz politike na isteku ovoga predsjedničkog mandata kao i sa čela vladajuće Srpske napredne stranke. Inače, politički put Aleksandra Vučića započeo je u Srpskoj radikalnoj stranci da bi prije 14 godina, zajedno s Tomislavom Nikolićem, osnovao Srpsku naprednu stranku kojoj je i danas na čelu. U tih 14 godina SNS je 10 godina na vlasti te su postali daleko najsnažnija politička stranka u Srbiji. O njihovoj snazi govori i to da imaju čak 120 zastupničkih mjesta u Skupštini Srbije, a da je Vučić na predsjedničkim izborima dobio 60 posto glasova birača.