FOTO U nevjerojatnom ulovu, BiH carinici zaplijenili 70.000 'lažnih' Red Bullova

Službenici Uprave za neizravno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj uvoza 69.600 limenki krivotvorenog energetskog pića Red Bull, čija se tržišna vrijednost u Bosni i Hercegovini procjenjuje na oko 88.740 eura.
Prilikom uvoznog carinjenja jedne pošiljke, carinici su posumnjali u autentičnost robe koja je označena zaštićenim žigom RED BULL. Nositelj prava na žig, preko svog zastupnika u BiH, potvrdio je da se radi o krivotvorenim limenkama koje su stigle iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavljeno je na službenoj stranici.Oduzet Red Bull BiH
Ukupna količina od 69.600 limenki privremeno je oduzeta, a tržišna vrijednost ove pošiljke u BiH procjenjuje se na približno 88.740 eura.
