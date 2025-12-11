Bijela kuća: 'Predsjedniku je dosta sastanaka radi sastanaka, u Europu dolazi samo nakon konkretnih rezultata'

Predsjednik SAD-a Donald Trump sudjelovat će u razgovorima u Europi o ratu u Ukrajini ovog vikenda samo ako postoji stvarna mogućnost potpisivanja mirovnog sporazuma, potvrdila je Bijela kuća. “Predsjednik je iznimno frustriran zbog obje strane ovog rata i umoran je od sastanaka koji postoje samo radi sastanaka,” rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt na tiskovnoj konferenciji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi saveznici planirali su privući Trumpa u Europu za improvizirani summit svjetskih čelnika posvećen Ukrajini, ali Trump je ranije naglasio da će sudjelovati samo ako bude jasno da njegov tim neće “gubiti vrijeme”. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se rat u Ukrajini nastavlja već gotovo tri godine, uz stalan diplomatski angažman zapadnih saveznika i pokušaje pronalaska rješenja koja bi zaustavila sukob. Trumpova retorika pokazuje njegovu frustraciju dugotrajnim pregovorima koji, prema njegovom mišljenju, rijetko dovode do konkretnih rezultata, prenosi SkyNews .

Trumpova odluka dodatno ističe podjelu unutar međunarodne diplomacije oko Ukrajine, jer neki saveznici pokušavaju održati kontinuirani dijalog s Kremljom i Kijevom, dok drugi traže brže, konkretne iskorake koji bi mogli dovesti do okončanja sukoba.