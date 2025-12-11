Naši Portali
TRUMP FRUSTRIRAN

Bijela kuća: 'Predsjedniku je dosta sastanaka radi sastanaka, u Europu dolazi samo nakon konkretnih rezultata'

Washington: Trump i Zelenski sastali su se u Bijeloj ku?i
Samuel Corum/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Šimun Ilić
11.12.2025.
u 20:37

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskyj i njegovi saveznici planirali su privući Trumpa u Europu za improvizirani summit svjetskih čelnika posvećen Ukrajini, ali Trump je ranije naglasio da će sudjelovati samo ako bude jasno da njegov tim neće “gubiti vrijeme”

Predsjednik SAD-a Donald Trump sudjelovat će u razgovorima u Europi o ratu u Ukrajini ovog vikenda samo ako postoji stvarna mogućnost potpisivanja mirovnog sporazuma, potvrdila je Bijela kuća. “Predsjednik je iznimno frustriran zbog obje strane ovog rata i umoran je od sastanaka koji postoje samo radi sastanaka,” rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt na tiskovnoj konferenciji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi saveznici planirali su privući Trumpa u Europu za improvizirani summit svjetskih čelnika posvećen Ukrajini, ali Trump je ranije naglasio da će sudjelovati samo ako bude jasno da njegov tim neće “gubiti vrijeme”. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se rat u Ukrajini nastavlja već gotovo tri godine, uz stalan diplomatski angažman zapadnih saveznika i pokušaje pronalaska rješenja koja bi zaustavila sukob. Trumpova retorika pokazuje njegovu frustraciju dugotrajnim pregovorima koji, prema njegovom mišljenju, rijetko dovode do konkretnih rezultata, prenosi SkyNews.

Trumpova odluka dodatno ističe podjelu unutar međunarodne diplomacije oko Ukrajine, jer neki saveznici pokušavaju održati kontinuirani dijalog s Kremljom i Kijevom, dok drugi traže brže, konkretne iskorake koji bi mogli dovesti do okončanja sukoba.

Ključne riječi
Europska unija Donald Trump

