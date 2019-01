Vučić: Zabavlja me pisanje hrvatskih medija, navijaju da u krvi odem

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je danas kako ga "zabavlja" pisanje hrvatskih medija o prosvjedima u Srbiji i o nagovještajima navodnih sukoba u kojima bi on trebao biti svrgnut "u krvi".

Vrlo sam pozitivno iznenađen, jer ako oni toliko navijaju da ja u krvi odem, da nestanem, da je ovdje grotlo i prevratnička atmosfera - onda sam sigurno nešto dobro učinio za Srbiju u prethodnom razdoblju, odgovorio je Vučić na pitanje novinara komercijalne televizije TV Pink kako komentira pisanje hrvatskih medija o prosvjedima koji se od 8. prosinca svake subote održavaju u Beogradu, a počeli su se širiti i na druge gradove u Srbiji.

Vučić je rekao kako je takvo medijsko izvještavanje u Hrvatskoj "u moru problema s kojima se susreće na dnevnoj razini", jedna od stvari koja ga zabavlja. Kaže kako to vidi kao "izraz želje" onih u Hrvatskoj koji bi željeli slabu Srbiju, onakvu kakva je bila nekad pod njegovim današnjim protivnicima - (bivšim predsjednikom države) Borisom Tadićem, (nekadašnjim gradonačelnikom Beograda) Draganom Ðilasom i (bivšim šefom diplomacije) Vukom Jeremićem. Tada je Hrvatska bila dominantna u odnosu na nas u svakom pogledu, ocijenio je Vučić, ukazujući na neke podatke koji ilustriraju današnje razlike u gospodarstvu i trgovini.

"Koji god od tih pokazatelja pogledate danas, vidjet ćete da je drugačiji. Srbija ima suficit u trgovini s Hrvatskom, ima dvostruko veći rast od Hrvatske u 2018., za 55 posto nižu stopu javnog duga u odnosu na BDP, skoro dvostruko niži javni dug u apsolutnom iznosu", ustvrdio je srbijanski predsjednik.

Konstatirajući kako je "Hrvatska natjecateljska nacija" kao i Srbija, Vučić je rekao kako bi neki željeli da se vrate ranija vremena.

"To možete vidjeti kada čitate njihovog glavnog ideologa Davora Stiera. Tu vidite koliko pate za starim vodstvom u Srbiji, a koliko su oprezni kada govore o Srbiji pod Vučićem, jer je ona neusporedivo snažnija nego ranije", rekao je Vučić novinarima.

On je naglasio kako Srbija Hrvatsku ničim ne ugrožava, osim što Srbija neće biti "slaba ni nesposobna". Vučić je poručio da Srbija s Hrvatskom želi "dobre i najbolje odnose i još mnogo toga", kao što je učinila i za pripadnike hrvatske manjine u Srbiji.

Govoreći o sastanku s predsjedateljem Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, Vučić je precizirao da su na stolu bile političke teme, nastavak ekonomske suradnje Srbije s BiH i njezinim entitetom Republikom Srpskom (RS), te zajednički projekti. Podsjetivši da je Srbija prvi vanjskopolitički partner BiH među državama regije, on je ukazao da je robna razmjena između dviju država "dosegnula svoj vrhunac" od 1,9 milijardi eura. Vučić je među ostalim najavio da će Srbija sama izgraditi most preko Save, vrijedan 100 milijuna eura, rekavši da će to biti "mali poklon" svom narodu u RS i BiH. Najavio je i početak radova na izgradnji Memorijalnog centra "Donja Gradina - Jasenovac", za koji će 75 posto sredstava dati Srbija, a 25 posto Republika Srpska.

Vučić se žalio Trumpu na pristojbe Prištine

Pristojbe koje je uvela Priština na robu iz Srbije predstavljaju opterećenje i nepremostivu prepreku za nastavak dijaloga, napisao je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u pismu američkom šefu države Donaldu Trumpu i, uz poziv da posjeti Srbiju, poručio da je Beograd spreman sjesti za stol i nastaviti pregovore s Prištinom čim kosovska vlada "ukine tu nerazumnu i štetnu mjeru".

Kako je priopćeno iz Vučićeva ureda, srbijanski je predsjednik u pismu Trumpu zahvalio na potpori koju Sjedinjene Američke Države pružaju Srbiji na njezinu putu eurointegracija, a poglavito na podršci "naporima za očuvanje mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu".

"Vašim ljubaznim pismom od 14. prosinca još jednom ste istaknuli spremnost SAD-a da pomognu u dijalogu Beograda i Prištine, kako bi se našlo rješenje za stoljetni problem Kosova i Metohije", naveo je Vučić, uvjeravajući Trumpa kako "nikom nije više stalo do rješenja" nego Srbiji "jer je problem Kosova i Metohije teško breme, prije svega, za Srbiju i srpski narod".

Naglašavajući posvećenost dijalogu, Vučić piše kako mu pristupa "hrabro i realno, razmišljajući o budućnosti svih nas na zapadnom Balkanu", te naglašava da je Srbija ispunila "sve svoje obveze iz Briselskog sporazuma" o normalizaciji odnosa s Prištinom.

"Srbija ne može riještiti taj težak problem sama", ukazao je Vučić u pismu Trumpu. On je naglasio i da pristojbe koje je uvela Priština na robu iz Srbije "predstavljaju opterećenje i nepremostivu prepreku za nastavak dijaloga", nanose štetu srpskoj ekonomiji i ugrožavaju život Srba na Kosovu čija prava Beograd "mora braniti i štititi".

"Naglašavam još jednom: istog trenutka kada Priština ukine tu nerazumnu i štetnu mjeru, spremni smo nastaviti dijalog u potrazi za trajnim i održivim rješenjem", poručio je Vučić u pismu Trumpu.

Istaknuo je i da je ponosan što se Srbija "u dva svjetska rata borila na strani prava i pravde" u savezništvu sa SAD-om i podsjetio da je 2018. obilježeno "stoljeće otkad se srpska zastava vijorila nad Bijelom kućom, u čast hrabrosti Srbije i žrtava koje je podnijela u Prvom svjetskom ratu". Podsjećajući na to povijesno savezništvo, Vučić je u pismu ponovio poziv Trumpu da posjeti Beograd kao prvi američki šef države poslije skoro četiri desetljeća.

