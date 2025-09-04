Naši Portali
RUSI JASNI

Ekspresan odgovor iz Moskve na plan von der Leyen: 'To je neprihvatljivo i ugrožava svaki oblik sigurnosti'

European Commission President Ursula von der Leyen to visit Poland's border with Belarus, to meet Polish PM Donald Tusk
Agnieszka Sadowska/ Agencja Wybo
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
04.09.2025.
u 06:35

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se danas u Parizu s Von der Leyen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Rusija ne planira razgovarati o raspoređivanju stranih vojnika u Ukrajini u bilo kojem formatu i to smatra neprihvatljivim, izjavila je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova novinarima u četvrtak. To je bio njezin komentar izjave predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o planovima za slanje europskih snaga u Ukrajinu, ideju koju je odbacila i Njemačka. U intervjuu Financial Timesu u nedjelju, Von der Leyen je rekla da Europa izrađuje "prilično precizne planove" za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini kao dio postratnih sigurnosnih jamstava koje će podržati i SAD.

"Rusija neće raspravljati o stranoj intervenciji u Ukrajini u bilo kojem formatu, koja je fundamentalno neprihvatljiva i ugrožava svaki oblik sigurnosti", rekla je Zaharova. Izjave Von der Leyen odbacio je u utorak i njemački kancelar Friedrich Merz. "Ne postoje nikakvi precizni planovi za vojnu akciju, barem ne u Njemačkoj", rekao je Merz.  "Europska unija nije odgovorna za donošenje odluka o vojnoj potpori Kijevu", istaknuo je i dodao da je to pitanje za tzv. koaliciju voljnih, širu skupinu zapadnih saveznika Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se u četvrtak u Parizu s Von der Leyen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, političari na čelu "koalicije voljnih", tridesetak većinom europskih zemalja saveznica Ukrajine, nastoje osmisliti čvrstu ponudu Europe za zaštitu Ukrajinaca od potencijalnog budućeg ruskog napada, jednom kad se postigne mirovni sporazum.

Ukrajina, koja vjeruje da će Rusija ponovno pokušati izvršiti invaziju čak i ako se pronađe rješenje za rat koji je u tijeku, poziva na uspostavljanje europskih mirovnih snaga i obrambenih jamstava nalik NATO-ovima, kad se već ne razmatra njezino članstvo u tom savezu.

Rusija, koja širenje NATO-a prema svojim granicama smatra jednim od "temeljnih uzroka" aktualnog sukoba, kategorički odbacuje većinu ovih scenarija i želi da se njezini zahtjevi uzmu u obzir.

ZV
zvonimirkraljic98
08:09 04.09.2025.

NATO (većina EU) nema potrebe ulaziti u Ukrajinu, ima svoj teritorij neznatno dalje, ali dovoljno da izvrši svoju zadaću bez suvišnih izdataka koje čelnici EU priželjkuju. Naravno, isto im ne odgovara.

VI
Vérité Indolore56
08:14 04.09.2025.

Sve "NATO ideje" vode k eskalaciji rata na tlu EUrope i prijete nuklearnim ratom.

EU
eurofil55
08:31 04.09.2025.

NATO (ustvari "voljni") u Ukrajini mogu značajno pridonijeti osobnim interesima EU lidera i gotovo stoprocentno dovesti do nuklearnog rata na tlu EUrope. Ostavriti ovu ideju (ali i izbjeći etiketu ratnohuškača) nekoliko kilometara zapadnije bilo bi puno svrsishodnije.

