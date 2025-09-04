Uhvaćeni u tajnom razgovoru o besmrtnosti, cure detalji: Što su to potiho pričali Xi i Putin?

Tijekom vojne parade povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata na Trgu Tiananmen, kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin snimljeni su u neopreznoj raspravi o biotehnologiji i produljenju ljudskog života. Razgovor, koji je emitirala kineska državna televizija, uhvaćen je na "vrućem mikrofonu" dok su dvojica čelnika hodala zajedno sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Prema prijevodu razgovora koji je BBC preveo na engleski, Putin je sugerirao da bi biotehnološke inovacije, uključujući kontinuiranu transplantaciju organa, mogle omogućiti ljudima da "žive sve dulje", pa čak i postignu besmrtnost. Xi je, pak, spomenuo da znanstvena predviđanja ukazuju na mogućnost života do 150 godina unutar ovog stoljeća.

"U prošlosti je bilo rijetko da netko bude stariji od 70 godina, a danas kažu da je sa 70 godina čovjek još uvijek dijete", rekao je Xijev prevoditelj na ruskom jeziku. Ovaj razgovor dolazi u kontekstu parade kojom je Kina demonstrirala svoju vojnu moć, uključujući nuklearne projektile globalnog dosega, projicirajući alternativnu viziju svjetskog poretka. Parada je bila značajna i zbog prvog zajedničkog javnog pojavljivanja Xi Jinpinga, Putina i Kim Jong-una, uz prisutnost drugih svjetskih čelnika poput iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana i pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa. Promatrači su ovo protumačili kao poruku upućenu zapadnim zemljama koje su izbjegavale ove lidere.

Ruska novinska agencija Tass kasnije je citirala Putina koji je ponovio svoje stavove, ističući da "suvremene metode oporavka, uključujući zamjenu organa, omogućuju čovječanstvu da se nada duljem aktivnom životu". Xi je, s druge strane, naglasio globalni izbor između mira i rata, dok Kina nastavlja jačati svoj položaj kao protuteža Sjedinjenim Američkim Državama.

Dogаđaj je izazvao reakcije, uključujući oštru izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa na platformi Truth Social, gdje je optužio Xi Jinpinga, Putina i Kim Jong-una za "kovanje zavjere protiv SAD-a". Ove tenzije dodatno naglašavaju složene odnose između globalnih sila u trenutku kada Kina nastoji učvrstiti svoj utjecaj. Ovaj neobičan razgovor između dva svjetska čelnika otkriva njihov interes za biotehnologiju i produljenje života, što nadilazi uobičajene političke i ekonomske teme, bacajući novo svjetlo na njihove vizije budućnosti.