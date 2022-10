Vučić poslao poruku i hrvatskom zastupniku: 'Mislio sam da je orgijanje nešto drugo'

Poslije svih događanja u Pragu i odluke da Srbija ne može biti izuzeta da uvozi rusku naftu preko Janafa danas je svoje obraćanje imao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U više od sat vremena, uz ponovno prikazivanje raznih karti, Vučić je svoje obraćanje podijelio na sedam tema.

Nakon izlaganja novinari su mu postavljali pitanja, a Vučić se još jednom osvrnuo na tvrdnju saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića koji je rekao da premijer Vlade RH Andrej Plenković nije dopustio orgijanje Vučića u Jasenovcu.

- Hrvatska može bez nafte ali bez mržnje prema Vučiću i Srbiji ne može. Niti jedan dan u hrvatskim medijima ne prođe bez tekstova o meni. U polaganju cvijeta vidi se orgijanje. Ja sam mislio da je orgijanje nešto drugo. Hrvoje neka si mi ti živ i zdrav i neka te Bog poživi tako pametnog i mudroga. Ne mora da brine, imat će Srbija i nafte, i plina i električne energije – rekao je Vučić.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages 08, October, 2022, Belgrade - The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, addressed the citizens at the Palace of Serbia. Aleksandar Vucic. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages 08, oktobar, 2022, Beograd - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vucic obratio se gradjanima u Palati Srbija. Photo: Amir Hamzagic/ATAImages Photo: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL Kazao je i kako Srbija neće postati izolirana poput Bjelorusije te da Srbija nije niti blizu toga.

Ukazujući na rat u Ukrajini Vučić je rekao kako je se za stabilnost države pokazalo zdravstvo, financijska i ekonomska stabilnost, hrana i vojska. Najavio je i dodatna ulaganja od 100 milijuna eura u moderne strojeve te da je donio zapovijed da 20 posto svega što se proizvede u Srbiji mora ostati u Srbiji i za potrebe Vojske Srbije.

- Ruska nafta je danas zbog sankcija Ruskoj federaciji znatno jeftinija od iranske nafte. Ali posljednjim događajima Republika Hrvatska se pokazala kao nepouzdan opskrbljivač. I razumjeli smo poruku. Moramo krenuti u diversifikaciju izvora nafte i razumije se naftovoda. Srbija će u skladu s dogovorom s Mađararskom krenuti u izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske dugog 128 kilometara od Novog Sada do Mađarske da barem budemo spojeni na mađarski naftovod. Imamo i spoj s Hrvatskom pa da možemo birati što će nam biti povoljnije.