"SARAJEVO SAFARI"

Vučić se oglasio o optužbama za 'snajper-turizam': Nikada nisam nikoga ubio, niti držao pušku

Andreas fon Bekerat uručio je Aleksandru Vučiću Godišnji izvještaj Europske komisije o Srbiji
Foto: Milos Tesic
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
22.11.2025.
u 17:27

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se nakon optužbi da je sudjelovao u 'snajper turizmu' tijekom opsade Sarajevu. Najavio tužbe i naglasio da nikad nije držao pušku u ruci

Nakon što su talijanski istražitelji otvorili istragu zbog navoda kako se tijekom opsade Sarajeva organizirao 'snajper-turizam' u kojem su stranci plaćali srpskim paravojnim postrojbama gađanje nad neoružanim civilima Sarajeva, slobodni hrvatski novinar Domagoj Margetić optužio je i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića za sudjelovanje u ovom zločinu. Marketić tvrdi da se Vučić, tada član Šešeljeve Srpske radikalne stranke i dragovoljac, nalazio na jednom od položaja koji je "prodavao ljudski safari".

Za režimski medij Informer Vučić je demantirao te tvrdnje te izjavio kako nikad u životu nije u ruku uzeo pušku. "Ne samo da nisam nosio snajper, nikada nisam nosio ni pušku. Imam stotine svjedoka, snimke, sve moguće… Na snimci koju prikazuju to je bio stativ, a ne puška. Čak i kad sam došao i rekao ljudima da mogu biti tu s njima i slično, rekli su mi: “Ajde, mali, vrati se na Pale, radi kao novinar, treba nam netko tko zna engleski i tko će voditi ove strance, malo ih usmjeri ili radi s njima, kao što to rade ovi muslimani. Treba nam netko tko nešto zna, tko zna govoriti na tom stranom jeziku.” Toliko je ta priča besmislena i svi to znaju. Imam stotine svjedoka" rekao je Vučić, iako na internetu postoji snimka na kojoj se jasno vidi kako u ruci drži oružje iznad Sarajeva. 

Poručio je i da su optužbe plasirane baš u trenutku kada je, kako tvrdi, Srbija izložena pojačanim političkim pritiscima. Istaknuo je kako je „zanimljivo“ da se takve neistine pojavljuju uvijek u ključnim trenucima za Srbiju te dodao da mu se čini da je ovaj put sve organizirano ozbiljnije nego ranije. Najavio je i angažiranje međunarodnih odvjetnika kako bi pokrenuo tužbe protiv medija poput Guardiana, Daily Maila i drugih koji su objavili informacije o njegovoj navodnoj povezanosti sa Sarajevo safarijem.

Na sve su reagirali i iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije, naglašavajući da je riječ o senzacionalističkim i neutemeljenim konstrukcijama kojima se želi narušiti ugled države. U priopćenju objavljenom na službenim mrežnim stranicama poručili su kako se pitanja iz burnih razdoblja balkanske prošlosti ponovno koriste za političke manipulacije te da kampanja protiv Vučića stvara iskrivljenu i neprijateljsku sliku Srbije.

Ključne riječi
snajper opsada Sarajeva Aleksandar Vučić

Komentara 6

Pogledaj Sve
FA
Fake
17:57 22.11.2025.

Ubio si ti riječima mnoge.

SK
SkvikiZg
17:49 22.11.2025.

Nije on nikad držal pušku nego je držal kuhaču. Bil je kuhar onima koji su bili na safariju.

V0
Vlaskoulicanec4.0
18:04 22.11.2025.

Ja mu čak i vjerujem da nije pucao. S jedne strane jer ni za to nije sposoban, a s druge jer je dečec imal pune ruke sa kišobranom i gajbama piva...

