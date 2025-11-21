Vučić: 'Nikada u životu nisam držao snajpersku pušku'

Aleksandar Vučić odlučno je odbacio optužbe koje ga povezuju sa "snajperskim safarijima" tijekom opsade Sarajeva 1990-ih godina, piše Politico. Srpski predsjednik rekao je da su to "laži" kojima se njega želi prikazati kao "čudovište i hladnokrvnog ubojicu". „Nikada nikoga nisam ubio, nikoga ranio, niti išta slično učinio“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu, tijekom regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana.

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić podnio je u utorak službenu kaznenu prijavu tužiteljstvu u Milanu protiv srpskog predsjednika. On tvrdi da je Vučić ili osobno sudjelovao ili pomogao u organizaciji "snajperskog turizma", u kojem su stranci navodno plaćali snagama bosanskih Srba da mogu pucati na civile s položaja s kojih se pružao pogled na opkoljeno Sarajevo. Margetić je u svom pismu milanskom tužiteljstvu priložio video zapis iz 1993. godine, navodne ratne intervjue i svjedočenja bosanskih dužnosnika.

Kako tvrdi, to dokazuje kako je Vučić 1992. i 1993. godine bio "ratni dobrovoljac" u Sarajevu i pripadnik Novog sarajevskog četničkog odreda Vojske Republike Srpske (VRS). Također navodi da je Vučić nekoliko mjeseci bio stacioniran na prvoj crti bojišnice na židovskom groblju u Sarajevu.

Odgovarajući na optužbe vezane uz snimku iz 1993. na kojoj navodno drži snajpersku pušku zajedno s drugim naoružanim osobama na groblju, Vučić je inzistirao: „Nikada u životu nisam držao snajpersku pušku. Nisam imao ni pušku o kojoj govorite, jer je to stalak za kameru.“ Margetićeve optužbe dolaze u trenutku kada je milansko tužiteljstvo prošloga tjedna otvorilo istragu o talijanskim državljanima koji su navodno sudjelovali u takozvanim "snajperskim safarijima", ispitujući mogućnost optužbi za teško ubojstvo.

Istražitelji provjeravaju tvrdnje da su strani posjetitelji plaćali vojnicima VRS-a, kojima je zapovijedao Radovan Karadžić, da ih prevezu na brdske položaje oko Sarajeva, kako bi iz sportskog zadovoljstva pucali na civile. Tijekom opsade Sarajeva od 1992. do 1996. godine poginulo je više od 10.000 ljudi, mnogi od neprekidnog granatiranja i snajperske vatre. To je bila najduža opsada u modernoj europskoj povijesti.

Istraga je pokrenuta temeljem prijave nezavisnog novinara i pisca Ezia Gavazzenija. Sada talijansko tužiteljstvo mora utvrditi jesu li glasine o "ljudskim safarijima" istinite te ako jesu, tko ih je omogućio ili u njima sudjelovao. „Govorimo o bogatim ljudima, s ugledom, poduzetnicima, koji su tijekom opsade Sarajeva plaćali da mogu ubijati bespomoćne civile“, rekao je Gavazzeni za list La Repubblica, a prenosi Politico.