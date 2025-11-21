Hrvatski novinar podnio prijavu protiv Vučića zbog navodne umiješanosti u slučaj 'Sarajevo safari'

Tužiteljstvo u Milanu podsjetimo, otvorilo je istragu za namjerno ubojstvo s otegotnim okolnostima, okrutnošću i podlim motivima, koja je usmjerena na Talijane koji su tijekom opsade Sarajeva navodno dolazili u okolna brda kako bi pucali na ljude. Istraga je pokrenuta na temelju prijave koju je podnio Ezio Gavazzeni, pisac iz Milana koji je prikupio dokaze o optužbama, kao i izvješća koje je tužiteljstvu poslala bivša gradonačelnicaa Sarajeva, Benjamina Karić.

Kako javlja Guardian hrvatski novinar Domagoj Margetić u srijedu je podnio prijavu protiv srpskog predsjednika Aleksandra Vučića tužiteljstvu koje istražuje slučaj. Margetić je posljednjih dana na društvenim mrežama objavio navodne dokaze da je Vučić, tada mladi dobrovoljac, bio prisutan na jednoj od vojnih postaja u Sarajevu s koje su, prema riječima svjedoka, pucalo i ubijalo civile. Vučić se još nije oglasio o optužbama. Ipak, glasine o njegovom boravku u Sarajevu kruže već godinama. U intervjuu za bosanski TV kanal iz 2021., Vučić je izričito porekao da je ikada pucao na opkoljeni grad, opisujući optužbe kao političku manipulaciju ukorijenjenu u nacionalističkoj retorici njegove mladosti i krhkoj ravnoteži snaga u regiji.

Milanski tužitelji pokrenuli su istragu s ciljem identifikacije Talijana za koje se tvrdi da su umiješani u optužbe za namjerno ubojstvo otežano okrutnošću i iz podlih motiva. Prema istražiteljima, skupine "turista snajperista" navodno su sudjelovale u masovnim ubojstvima nakon što su platile velike svote novca vojnicima koji su pripadali vojsci Radovana Karadžića da budu prevezeni na brda oko Sarajeva kako bi mogli pucati na stanovništvo iz zadovoljstva.

Više od 10.000 ljudi ubijeno je u Sarajevu granatiranjem i snajperskom vatrom između 1992. i 1996. godine u onome što je bila najduža opsada u modernoj povijesti. Snajperisti su možda bili najstrašniji element života pod opsadom u Sarajevu jer su neselektivno pucali u ljude na ulicama, uključujući i djecu.

"Nisu bili vojnici. Bili su gosti", kazao bivši obavještajac koji je prema pisanju talijnskih medija prvi na listi svjedoka. "Srpski vojnik kojeg smo zarobili pričao je o Talijanima koji su plaćali da pucaju na civile. Djeca su bila 'premium meta'. Više novca, više uzbuđenja", navodno je rekao. Ključ je bio dokumentarac ''Sarajevo Safari'' (2022.) redatelja Mirana Zupaniča. Anonimni svjedoci, vojnici, taksisti i Srbi, opisali su ''luksuzne izlete'' za bogate Europljane. Talijanski novinar Ezio Gavazzeni godinama je skupljao dokaze. U siječnju 2025. podnio je kaznenu prijavu u Milanu.

Gavazzeni je rekao da je prvi put pročitao izvještaje o navodnim ''snajperskim turistima'' u talijanskom tisku 1990-ih, ali tek nakon što je pogledao dokumentarac "Sarajevo Safari", počeo je dalje istraživati. U dokumentarcu bivši srpski vojnik i izvođač radova tvrdio je da su skupine zapadnjaka pucale na civilno stanovništvo s brda oko Sarajeva. Te su tvrdnje žestoko opovrgnuli srpski ratni veterani. "Sarajevo Safari bio je početna točka", rekao je Gavazzeni. "Započeo sam dopisivanje s direktorom i odatle proširio istragu sve dok nisam prikupio dovoljno materijala za predočenje milanskim tužiteljima", kazao je, prenosi Guardian.

Gavazzeni je tvrdio da je navodno bilo uključeno puno Talijana, ne navodeći točan broj. "Bilo je Nijemaca, Francuza, Engleza... ljudi iz svih zapadnih zemalja koji su plaćali velike svote novca da bi bili odvedeni tamo i pucali na civile", kazao je. "Nije bilo političkih ili vjerskih motiva. Bili su to bogati ljudi koji su tamo išli radi zabave i osobnog zadovoljstva. Govorimo o ljudima koji vole oružje i koji možda idu na safari u Africi", kazao je piše Guardian. Tvrdi da su se talijanski osumnjičenici navodno sastajali u Trstu, otputovali bi u Beograd te su ih onda dovodili u sarajevska brda. Gavazenni je rekao da je identificirao neke od talijanskih pojedinaca za koje se tvrdi da su bili uključeni i za koje se očekuje da će ih tužitelji ispitati.