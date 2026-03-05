Kad rat postane 'dosadna utakmica' ili tek još jedna vijest

Jesu li nam tuđi ratovi stvarno važni ili ih pratimo kao što bismo pratili bilo koji sportski događaj? Pomislili bismo da smo nakon iskustva dva strašna rata u dvadesetom stoljeću (onaj prvi nitko više ne pamti, osim nekih povjesničara) razvili empatiju prema žrtvama i shvatili da su ratovi zlo u kojem najviše stradavaju nevini, makar bili obučeni u odore zaraćenih strana. Onda opet, od zadnjeg je rata prošlo već više od trideset godina. Stasala je čitava jedna generacija koja nije iskusila rat ili ju je dotaknuo u ranom djetinjstvu, samo marginalno, ovisno o tome gdje su se tada zatekli. Ali odnos prema ratu u današnjoj javnosti nije karakterističan samo za nas, to je očito tako u cijelom zapadnom svijetu (ne znam kako je drugdje). Rat u Ukrajini traje već četiri duge godine. Duge su Ukrajincima, sigurno su duge i Rusima, ali duge su, ako ne i preduge, cijelom svijetu, pa i nama. U početku smo održavali skupove podrške Ukrajini, s entuzijazmom dočekivali izbjeglice, nama i jezikom bliske. Izbjegli Ukrajinci, a ponajprije su to bile žene i djeca, podsjećali su nas na naše vlastite izbjeglice i njihovu gorku sudbinu.
Ratovi se šire od Europe do Azije i Afrike, ali pažnja javnosti traje kratko – svaka nova kriza potiskuje prethodnu, a empatija ustupa mjesto zamoru
