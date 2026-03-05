Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Neven Budak
Autor
Neven Budak

Kad rat postane 'dosadna utakmica' ili tek još jedna vijest

05.03.2026. u 13:09

Ratovi se šire od Europe do Azije i Afrike, ali pažnja javnosti traje kratko – svaka nova kriza potiskuje prethodnu, a empatija ustupa mjesto zamoru

Jesu li nam tuđi ratovi stvarno važni ili ih pratimo kao što bismo pratili bilo koji sportski događaj? Pomislili bismo da smo nakon iskustva dva strašna rata u dvadesetom stoljeću (onaj prvi nitko više ne pamti, osim nekih povjesničara) razvili empatiju prema žrtvama i shvatili da su ratovi zlo u kojem najviše stradavaju nevini, makar bili obučeni u odore zaraćenih strana. Onda opet, od zadnjeg je rata prošlo već više od trideset godina. Stasala je čitava jedna generacija koja nije iskusila rat ili ju je dotaknuo u ranom djetinjstvu, samo marginalno, ovisno o tome gdje su se tada zatekli. Ali odnos prema ratu u današnjoj javnosti nije karakterističan samo za nas, to je očito tako u cijelom zapadnom svijetu (ne znam kako je drugdje). Rat u Ukrajini traje već četiri duge godine. Duge su Ukrajincima, sigurno su duge i Rusima, ali duge su, ako ne i preduge, cijelom svijetu, pa i nama. U početku smo održavali skupove podrške Ukrajini, s entuzijazmom dočekivali izbjeglice, nama i jezikom bliske. Izbjegli Ukrajinci, a ponajprije su to bile žene i djeca, podsjećali su nas na naše vlastite izbjeglice i njihovu gorku sudbinu.

Ključne riječi
Iran Izrael napad na Iran Gaza rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!