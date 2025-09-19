Vučić: Danas Srbiju nitko na svijetu ne može pregaziti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da vojna parada koja će sutra biti održana nije organizirana zbog dnevnopolitičkih interesa, već kako bi se pokazala snaga vojske i poslala poruka potencijalnim agresorima. - Građani se pitaju čemu parada. Zato ih pozivam da dođu i vide koliko se zemlja promijenila u proteklih 13 godina, što smo zajedno izgradili i na čemu smo radili - rekao je Vučić za Blic TV.

Podsjetio je da je načelnik Glavnog stožera još 1. svibnja potpisao naredbu o održavanju parade te naglasio da se ona ne priprema navrat-nanos. - Ovo je ponos Srbije. Želimo pokazati rezultate, ali i poslati jasnu poruku onima koji prijete. Jer vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane nije stvoren zbog Austrije, Grčke, Slovenije ili Rumunjske, već isključivo protiv Srbije - poručio je.

Dodao je kako Srbija nikoga ne namjerava napadati, ali da mir i stabilnost ne može sačuvati ako je slaba. - Sigurnost se ne brani slabošću, nego snagom. Zato ističemo dvije ključne riječi – snaga i jedinstvo - kazao je Vučić. Ustvrdio je da bi Srbiju "odavno pregazili" da nema snažnu vojsku. - Izmislili bi povod, igrali se lažnim zastavama i uništili nas. Danas Srbiju nitko na svijetu ne može pregaziti. I zato ćemo pokazati građanima da mogu mirno spavati jer je ovo stabilna zemlja. - zaključio je.