Srpski general o Vučiću: 'Problem je ono što sprema u podzemlju'

Predsjednik stranke Srbija centar (SRCE), general Zdravko Ponoš, ocijenio je da vojna parada "Snaga jedinstva“ ima za cilj odvući pažnju građana kako bi vlast lakše provela smjene u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) i "aktivirala ljude iz podzemlja“. U izjavi za Danas, ocijenio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava paradom ohrabriti svoje sljedbenike, a zastrašiti one koji već 10 mjeseci prosvjeduju protiv vlasti.

"Kadrovske čistke u MUP-u samo su dio pripremnih radnji. Opasnije je njegovo utezanje i stavljanje u funkciju podzemlja. Odvlači nam pažnju bukom aviona i turiranjem tenkova po novobeogradskim ulicama. Popravit ćemo ulice, to nije problem. Problem je ono što sprema u podzemlju i kako preslaguje policiju. Ova vlast ima mnogo za izgubiti, visoku cijenu za platiti i zato su na sve spremni“, rekao je Ponoš.

Naime, Ministarstvo obrane i Vojska Srbije organiziraju vojnu paradu pod nazivom "Snaga jedinstva“ u subotu, 20. rujna, od 11 sati.

Zdravko Ponoš rođen je u Kninu 1962. godine. Diplomirao je 1986. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, a magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Vojnu karijeru završio je kao načelnik Generalštaba Vojske Srbije. Bio je drugoplasirani kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 2022. godine.