UOČI VOJNE PARADE

Srpski general o Vučiću: 'Problem je ono što sprema u podzemlju'

Beograd: Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije
Foto: Milos Tesic
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 11:22

"Ova vlast ima mnogo za izgubiti, visoku cijenu za platiti i zato su na sve spremni“, rekao je Zdravko Ponoš

Predsjednik stranke Srbija centar (SRCE), general Zdravko Ponoš, ocijenio je da vojna parada "Snaga jedinstva“ ima za cilj odvući pažnju građana kako bi vlast lakše provela smjene u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) i "aktivirala ljude iz podzemlja“. U izjavi za Danas, ocijenio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava paradom ohrabriti svoje sljedbenike, a zastrašiti one koji već 10 mjeseci prosvjeduju protiv vlasti.

"Kadrovske čistke u MUP-u samo su dio pripremnih radnji. Opasnije je njegovo utezanje i stavljanje u funkciju podzemlja. Odvlači nam pažnju bukom aviona i turiranjem tenkova po novobeogradskim ulicama. Popravit ćemo ulice, to nije problem. Problem je ono što sprema u podzemlju i kako preslaguje policiju. Ova vlast ima mnogo za izgubiti, visoku cijenu za platiti i zato su na sve spremni“, rekao je Ponoš.

Naime, Ministarstvo obrane i Vojska Srbije organiziraju vojnu paradu pod nazivom "Snaga jedinstva“ u subotu, 20. rujna, od 11 sati.

Zdravko Ponoš rođen je u Kninu 1962. godine. Diplomirao je 1986. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, a magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Vojnu karijeru završio je kao načelnik Generalštaba Vojske Srbije. Bio je drugoplasirani kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 2022. godine.
