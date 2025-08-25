Ljeto nam se vraća samo nakratko? Temperature će rasti, a onda stiže nova promjena

Nakon svježih i ponegdje prohladnih jutara koja su iznenadila mnoge u unutrašnjosti, idućih dana slijedi novi vremenski obrat – postupno zatopljenje, južina i sve izraženije ljetne vrućine, osobito sredinom tjedna. No, kraj tjedna donosi promjenu – s promjenjivim, nestabilnim vremenom, sve češćim pljuskovima, grmljavinom, pa i nevremenom, posebno duž obale i u njezinoj blizini, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

Stabilno i sunčano vrijeme u utorak očekuje se u Slavoniji, Baranji i Srijemu, uz dnevne temperature koje će dosezati i do 29 °C. Jutra će ipak ostati svježa, od 7 do 11 °C, ponegdje uz maglu. U središnjoj Hrvatskoj dan će također biti pretežno sunčan, uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 28 °C. Jutro će biti svježe, ponegdje i prohladno, s temperaturom između 8 i 11 °C, a magla se očekuje tek rijetko i kratkotrajno.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj zadržat će se sunčano vrijeme, s mogućnošću kratkotrajne umjerene naoblake u gorju i malom šansom za poneki pljusak. Dnevne temperature kretat će se od 23 do 26 °C, dok će jutra biti osjetno različita – u unutrašnjosti i gorju od 8 do 13 °C, uz obalu između 17 i 20 °C. Na srednjem Jadranu i u dalmatinskoj unutrašnjosti jutarnje temperature bit će između 9 i 12 °C, dok će uz more biti toplije. Danju vedro, uz povremene oblake, tiho more i lagani burin, a potom maestral. Najviša dnevna temperatura oko 28 °C. I jug Hrvatske zadržat će stabilne vremenske uvjete, uz jutarnje temperature od 18 do 21 °C na obali, a oko 15 °C u unutrašnjosti. Poslijepodne se očekuje između 28 i 29 °C, predviđa Vakula.

Sredina tjedna donosi porast temperature i sve više sunčanih razdoblja – posebno u četvrtak i djelomice u srijedu, kad je u gorju i unutrašnjosti Istre moguća povremena kiša. Četvrtak će još biti pretežno suh i barem djelomice sunčan, no jugo će već tada početi jačati na sjevernom Jadranu.

Petak će biti znatno nestabilniji – sa sve više oblaka, čestom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najizraženijima uz obalu. Na sjevernom i srednjem Jadranu ponovno je moguća obilna kiša i nevrijeme, uz jako i olujno jugo koje bi moglo izazvati prometne poteškoće i plavljenje riva. Vrijeme postaje sve toplije – večeri će biti sparne, a dnevni maksimumi ponovno će se penjati prema vrućim razinama.