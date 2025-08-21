Večernji list
FOTO Ovo su posljedice nevremena u Slavonskom Brodu: Ulice pod vodom, poplavljen i podvožnjak
Oluja je u četvrtak navečer pogodila dio zemlje.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Snažno nevrijeme praćeno vjetrom, grmljavinom i velikom količinom kiše poplavilo je brojne ulice i prometnice u Slavonskom Brodu.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
U kratkom vremenu poplavljen je i podvožnjak u Kumičićevoj ulici.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
