Vjetar čupao stabla, udar munje zapalio kuću, poplavljene ceste i podrumi: Ovo su posljedice jučerašnjeg nevremena

Snažno nevrijeme zahvatilo je jučer neke dijelove Hrvatske, a najgore je bilo na istoku zemlje te u Istri. Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je o grmljavinskom nevremenu koje je pogodilo Istarsku, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku i Brodsko-posavsku županiju.

Istarska županija

Zbog nevremena praćenog obilnog kišom koje je 21. kolovoza zahvatilo područje Umaga, došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom na području Buja te na umaškom području i dijelovima naselja Plovanija i Kaldanija. Ekipe HEP-a su otklonile kvarove te je opskrba korisnika električnom energijom normalizirana.

Požeško-slavonska županija

Uslijed grmljavinskog nevremena, istoga dana je u Požeško-slavonskoj županiji od 15:30 do 17:20 sati dolazilo do višekratnih prekida u opskrbi električnom energijom na području cijele Požeštine. U jednom trenutku je 15-ak minuta bez opskrbe električnom energijom bilo oko 8.000 potrošača. Potrošačima je opskrba ubrzo normalizirana, osim u nekoliko naselja na području općine Čaglin.

Osječko-baranjska županija

U Osječko-baranjskoj županiji je jučer od 17:38 sati olujno nevrijeme zahvatilo šire područje Osijeka i susjednih općina te područje Đakova i Baranje. Županijski centar 112 Osijek zaprimio je 126 poziva građana koji su tražili pomoć žurnih službi zbog posljedica nevremena. Pozivi su se odnosili na srušena stabla, prekid opskrbe električnom energijom, oštećenje javne rasvjete i krovišta, vodu u podrumskim prostorijama, nalet vlaka na stablo na pruzi kod Darde i poplavljene prometnice. Na sanaciji šteta bili su angažirani vatrogasci iz: JVP-a Osijek i DVD-ova Gornji Grad, Donji Grad, Retfala, Sarvaš, Tenja, Čepin, Piškorevci, Darda, Semeljci, Lug, Kešinci, Ivanovac i Đakovo te djelatnici Vodovoda Osijek, HEP-a, tvrtke Unikom Osijek i policijski službenici. Od većih šteta zaprimljena je dojava o oštećenju krovišta na Gospodarskom centru Osijek. Djelatnici HEP-a rade na sanaciji električne mreže jer su mnoga kućanstva ostala bez električne energije.

Nevrijeme u Osijeku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brodsko-posavska županija

Olujno nevrijeme je jučer od 16:30 sati zahvatilo i područje Brodsko-posavske županije. Županjski centar 112 Slavonski Brod zaprimio je više dojava građana o posljedicama nevremena. Uslijed nevremena došlo je do požara krovišta kuće u općini Davor. Ostali pozivi odnosili su se na poplavljeni podvožnjak i parkiralište u Slavonskom Brodu, srušena stabla na kolniku (u Slavonskom Brodu, Podvinju, Dragovcima, i Strmcu), padu stabla na vozilo (u Podvinju), plavljenje podrumskih prostorija (u Slavonskom Brodu), oštećena krovišta obiteljskih kuća (Vrpolje), dok su zbog kvara na elektroenergetskoj mreži bez električne energije ostali korisnici na području općina Bukovlje, Bebrina, Oprisavci, Vrpolje te naselja Siče i Lađevac. Intervenirale su žurne službe.