Vrijeđali su i govorili: “Srbi, slušate li Thompsona, navijate li za Crvenu zvezdu?”

Uzdolje kod Knina. Nešto prije 22 sata, u kafiću “Petko” jedan vlasniku nepoznati mladić nervozno je gledao goste. Oni su pak gledali nogomet, Crvenu zvezdu. Mladić se digao i otišao, a onda je u nekoliko automobila stigla skupina muškarca maskiranih u fantomke, bijele, crne. Uslijedio je kaos.

”Pobit će nas!”

– Bili smo samo mi, starci, žene, djeca... Tukli su nas palicama, stolcima, bocama. Bilo ih je možda desetak. Momku koji je sjedio pokraj vrata i gledao nogomet odmah su palicom razbili glavu i nastavili ga tući na podu. Vikali su i tukli nas zato što gledamo Crvenu zvezdu i vikali: Majku vam j... opet gledate Zvezdu. Smeta im što smo Srbi, a ja nikad nisam gledao tko je tko. Tukli su i državljane Francuske, SAD-a... Vlasnik kafića Boris Petko u jednom se trenutku rasplakao. Rekao je da želi živjeti ovdje, ali da se boji za djecu.

– To su kukavice, mene su tukli i rasjekli, mlatili na podu, ali tu su bila i djeca... Njegova supruga Branka je zaplakala. – Jednu sam djevojčicu sakrila ispod šanka, kći od devet godina sakrila je prijateljicu od 12 ispod stola i zapomagala “mama, mama”... – rekla nam je Branka Petko opisujući što se događalo.

– Ušli su s mačetom i udarili jednoga gosta po ruci. Muža su stalno tukli, on se bacio ispod sjedalice da zaštiti djecu. Razbili su televizor, hladnjak, ali najgore je prošao dečko od 17 godina. Njega je dok je gledao utakmicu odmah s vrata udario jedan maskirani od njih možda i desetak palicom u glavu i kada je pao nastavili su ga tući na podu. Jadan, ima osam šavova na glavi – rekla nam je Branka Petko.

VIDEO Vlasnica kafića o napadu

Otac jednog od pet ozlijeđenih gostiju u kafiću, Branko Petrović, potpuno potresen nam je rekao: – Ja i žena sjedili smo u kući, a on dolazi sav krvav i viče: “Pobit će nas”. Žena je ostala s njim, a ja sam se spremio..., ali dok sam došao već je sve bilo gotovo – rekao nam je Petrović.

– Sjedio je prvi do vrata, kad je došao jedan od napadača i udario ga po glavi. Kad ga je udario, počeo je padati na koljena, ali ga je još dohvatio po leđima. Ima modricu na leđima, sreća da mu nije rebra prebio i kičmu... Kako je moglo biti, dobro je – rekao je Petrović. Odveo nas je i do sina u bolnicu, no stigla je policija i zabranila im komunikaciju s novinarima. Pokušali su i vlasniku kafića “Petko” zabraniti razgovor s novinarima. – Zašto ne smijem davati izjave? Radije radite svoj posao. Jer da ga radite, istrijebili biste huliganstvo i ovo – vikao je Petko.

– Došli su organizirano, to je grupa, to nisu neki naivci i to nije slučajno. Parkirali su aute, uletjeli, izletjeli, to je sve bilo otprilike u minutu-dvije – rekao je vlasnik, dodajući da su došli u četiri auta, među kojima je bio sivi Fiat.

Nakon napada u Uzdolju, jedan dio napadača krenuo je u kafić u Đevrske, četrdesetak kilometara dalje, i počeo vrijeđati goste na nacionalnoj osnovi.

Vlasnica kafića Veselinka Mandić za Večernji list ispričala je što se dogodilo. Komentirajući navode da se napad dogodio za vrijeme gledanja utakmice Crvene zvezde, rekla je da se gledala utakmica Dinamo - Rosenborg te da oni i nemaju program za gledanje Crvene zvezde, iako su ih napadači pitali navijaju li za Zvezdu. Kaže da su napadači došli u Golfu šibenskih oznaka i vrijeđali ih na nacionalnoj osnovi.

VIDEO Vlasnik kafića o napadu

Najgore je prošao 17-godišnjak

– Nikom ništa nismo napravili i nije im ovo trebalo, iako moram reći da je svemu kumovao i alkohol jer su bili pijani, a jedan od njih trojice je i govorio da ne želi u tome sudjelovati – kaže Veselinka Mandić. Napali su mi muža, koji se sav tresao, bacali su boce, sjedalice, razbili su i vitrinu i nismo spavali do dva ujutro. Još se tresem – rekla je Veselinka Mandić. Sve je to trajalo, kaže, pola sata. – Vrijeđali su i govorili: “Srbi, slušate li Thompsona, za koga navijate, je l’ za Crvenu zvezdu? Bježat ćete opet u koloni, s traktorima, ako išta i uspijete ponijeti. Što ste se uopće vraćali” – prepričava Veselinka Mandić, koja je pohvalila rad policije na koji, kako kaže, nema primjedbi.

Policija je jučer ujutro izvijestila da je više osoba privedeno na obavijesni razgovor. Prema tvrdnjama očevidaca, riječ je o skupini maskiranih mladića u dvadesetim godinama koji su goste i vlasnike kafića napali s više, kako nam je rekla Kristina Bitunjac, ravnateljica kninske bolnice, tupih i oštrih predmeta.

VIDEO Pupovac: Učinit ćemo sve da splasne ova grozna atmosfera

– Pet osoba zaprimljeno je u bolnicu s hematomima, nagnječenjima i raznim ranama. Najteže je prošao 17-godišnjak, a iako smo čuli da je ozlijeđeno i devetogodišnje dijete, ono nije bilo u bolnici – rekla je Bitunjac.

Napadnutog vlasnika kafića posjetio je i Milorad Pupovac. Rekao je kako ovako težak incident nije dosad bio ovdje te upitao da li sad ljudi zbog toga najavljuju odlazak i zaključio da se mora učiniti sve da splasne ova grozna atmosfera. Napade je osudio i premijer Andrej Plenković, no smatra da društvena klima nije povod za taj ispad.

– Ja ne vidim takvu klimu. To su individualna djela pojedinaca koja treba sankcionirati – naglasio je premijer. Naglasio je da je o incidentu razgovarao i s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem te da očekuje brzu reakciju policije i identifikaciju napadača.