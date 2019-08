VIDEO 'Kći mi se sakrila ispod stola i zvala 'Mama'... Tako sam jedino čula da je živa'

Sinoć je u mjestu Uzdolje na području Knina nekoliko ljudi u lokalu verbalno i tjelesno napalo vlasnicu i goste, pri čemu su oštetili i inventar objekta, a lakše je ozlijeđeno petero osoba, među kojima i jedan maloljetnik, izvijestila je policija. Iste večeri u mjestu Đevrske više ljudi verbalno, a potom i tjelesno napalo vlasnika ugostiteljskog objekta i goste i oštetilo inventar, navela je policija.

Vlasnik kafića u Uzdolju Boris Petko za Večernji list je naveo kako su napadači imali fantomke. Kaže da su i njegova djeca bila na mjestu događaja.

- Počela je opća tuča, to je bilo otprilike nekih desetak gostiju punoljetnih, ostalo su bila maloljetna djeca od četiri do 16 godina. Nije se gledalo tko je, što je, momak od 16 godina zadobio je ozljedu glave, udarili su ga palicom, šipkom, ne znam ni ja. Ja sam se koliko toliko držao na nogama, oni su skakali, razbijali - rekao je vlasnik, koji nije mogao suzdržati suze opisujući kako je dobio udarac u potiljak, pa kad je pao i branio se i u ruku i nogu.

- Oni su došli organizirano, to je grupa, to nisu neki naivci, to nije slučajno. Parkirali su auto, uletjeli, izletjeli, to je sve bilo otprilike minutu, dvije - rekao je vlasnik, dodajući da su došli u četiri auta, među kojima je bio sivi Fiat.

Između ostalog rekao je da je jedan momak došao 30-40 minuta prije napada, pretpostavlja u izvidnicu, popio pola pive i nervozno otišao.

- Nije mi jasno kakvi su to navijači, ma koje nacije ove ili one kad su napali djecu, starce od 80 godina. Pa djecu smo spašavali... Da je bilo tu pet momaka ne bi kukavice došle. Ja ne gledam ljude po naciji i vjeri, ali ovi su to napravili zbog vjere i nacije. Ja sam u šoku, zamislite kako mi je djeci - rekao je Petko.

Dodao je da su među gostima bili i Francuzi, njegov kum koji je došao kao turist, njegov prijatelj Nijemac, jedan Amerikanac... Vlasnik kaže da je jedan napadač imao mačetu kojom je Amerikanca ozlijedio po ruci.

- Ljudi koji su došli popiti piće doživjeli su šokove - rekao je Petko.

Na mjesto događaja došao je i pravoslavni svećenik, no nije htio dati izjavu.

Vlasnik je burno reagirao kada su mu iz policije zabranili davanje izjave:

Napad je komentirala i vlasnica Branka Petko, koja je rekla da su napadači imali palice, letve... Rekle je da je 17-godišnjak dobio najviše po glavi.

- Ja sam tu bila za šankom, nisam znala gdje mi je mala. Ja sam se nekako izvukla, uhvatila to dijete za ruku i gurnula je ispod šanka. I nas dvije smo čučale ispod šanka. Supruga su tu mlatili, stampedo vani... Meni se činilo kao vječnost. Bilo je nekih dvije-tri minute mlaćenja dok na kraju nismo svi izašli vani, oni su se vratili, odletili u auto i otišli - rekla je Branka Petko.

Rekla je da je jedna od njezinih kćeri povukla 12-godišnju djevojčicu te su se sakrile ispod stola.

- Cijelo vrijeme su bile ispod stola i zvale "Mama, mama", to mi je bilo jedino ono, da čujem da je živa... - rekla je potresena vlasnica.

Na pitanje novinara osjeća li se nakon ovoga sigurno živjeti ovdje rekla je da ne zna što da kaže.

- Kako ljudski um može biti da tako nešto napravi, mislim, ne gledajući da su tu djeca, žene... Ne znam što dalje, ostati tu živjeti ili ne - rekla je Branka Petko, koja je također rekla da se ovakvo nešto dosad nije dogodilo. Rekla je da je zadobila posjekotinu i da su je šivali.