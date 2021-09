Vrhovni sud će ipak obrazložiti stav o petero kandidata?

Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, predložit će danas u podne, predsjedajući Općom sjednicom VS-a, da mišljenja “za” ili “protiv” o petero kandidata za predsjednika VS-a ovaj put budu obrazložena.

S obzirom na to da je dr. sc. Marin Mrčela, vršitelj dužnosti predsjednika VS-a, jedan od kandidata, on neće biti na toj sjednici, kojom će stoga predsjedati Kontrec. Kako smo u utorak u Večernjem listu postavili pitanje o tome zar će vrhovni suci opet tajiti zašto su za ili protiv onih koji bi im šefovali, sudac Kontrec jučer je na naše pitanje uzvratio: “Moj će prijedlog biti da se dade obrazloženje mišljenja. O odluci sudaca ovisi hoće li se to prihvatiti, ali se nadam da hoće.”

Kritizirala ih i prof. Đurđević

U povodu drugog poziva, Vrhovni sud je samo priopćio da nitko od petero kandidata nije dobio pozitivno mišljenje, odnosno da je jedino prof. dr. sc. Zlata Đurđević dobila jedan glas od 33 moguća glasa vrhovnih sudaca. Tada je i prof. Đurđević prigovorila što nisu obrazložili svoj stav. Iako se nameće pitanje svrhovitosti pisanja obrazloženja kad ovlaštenog predlagatelja ono ne zanima jer je već izabrao. Logično bi bilo pričekati sve kandidature, usporediti životopise i programe rada VS-a, ocijeniti tko bi mogao dobiti konsenzualnu političku podršku i onda predložiti. O programima rada kandidata, pa ni predsjednikova favorita mr. sc. Radovana Dobronića, nismo čitali ni jednu analizu.

Doduše, predsjednik Milanović je svojim pristupom izboru predsjednika VS-a to prilično obesmislio s obzirom na to da je njemu očito važno isključivo ono, što god to bilo, što po njegovoj ocjeni sudac Dobronić posjeduje, a nitko od drugih kandidata ne. Naravno, pravo je predsjednika da smatra kako je prednost suca Dobronića upravo to što nije sudac VS-a i što se “ne razmeće po medijima”, kako je jučer rekao i dodao da sucima i Opća sjednica Vrhovnog suda treba postaviti granice.

“Neovisnost pravosuđa da, ali potpuna neovisnost i neodgovornost, brate mili, toga nema nigdje. Ako većina u Saboru želi, neka tako napravi, ali to će opet trebati objasniti narodu”, rekao je predsjednik Milanović.

Dakako, i on bi trebao objasniti, nakon što se čuju stručni i politički argumenti, zašto se unaprijed opredijelio za svog kandidata, to više dobije li sudac Dobronić negativno mišljenje struke.

Bez obzira na to što je i sudac Mrčela u intervjuu za Večernji list, u povodu drugog javnog poziva na naše pitanje je li važno da budući predsjednik VS-a ima podršku Opće sjednice ili da se oko njegova izbora postigne politički konsenzus, rekao: “Sada je važniji politički dogovor”, ali je dodao: “No i on mora slijediti zakonom predviđeni postupak”. Dakle, predsjednik države može predložiti kandidata o kojem Opća sjednica misli sve najgore i ignorirati onoga o kojem govore sve najbolje. I parlamentarna većina može argumente vrhovnih sudaca ocijeniti slabašnima i obranaškim, a i naći interes za kompromis s predsjednikom države.

Mesićev kandidat odustao

Zato je obrazloženo mišljenje Opće sjednice VS-a važno kako bi i javnost mogla ocijeniti opravdanost i motive postupanja i predsjednika države i parlamentarne većine jer o tomu ovisi i autoritet prvog čovjeka sudstva, osobito u zemlji u kojoj je sudbena vlast tako loše percipirana.

Iz HDZ-a zasad smo jedino čuli stav da nemaju a priori ništa protiv ni jednog kandidata, te još znakovitije, da čekaju Ustavom predviđena mišljenja. Nije zgorega podsjetiti i na izbor u kojem je sudac VS-a Ranko Marijan već dobio jednoglasnu podršku VS-a, a prošao je i na Odboru, ali je prije glasanja u Saboru izvijestio predsjednika Stjepana Mesića da odustaje jer je rasprava Klubova zastupnika pokazala da neće dobiti konsenzualnu podršku svih stranaka. Iako bi bio izabran!