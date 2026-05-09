#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
DOVRŠEN OČEVID

Vozio s 2,22 promila, udario u metalnu ogradu i više se puta prevrnuo. On lakše ozlijeđen, suputnici iz Nepala poginuli

Sudar motocikla i kombija kod Gospića, poginulo dvoje ljudi
Nikola Mraovic
VL
Autor
Ivana Jakelić
09.05.2026.
u 09:46

Državljani Nepala u dobi od 24 i 33 godine poginuli su nesreći koja se 6. svibnja u 13.50 dogodila na autocesti A1 na području Općine Netretić. Njih su dvojica bili putnici u vozilu dubrovačkih oznaka kojim je pod utjecajem alkohola i s 2,22 promila upravljao 50-godišnji državljanin Srbije. Vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je u jednom trenutku skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu. Automobil je udario u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega se automobil višestruko prevrnuo te sletio niz padinu. Dvojica Nepalaca na mjestu su poginula dok je 50-godišnjak lakše ozlijeđen. Utvrđeno je da je on bio vezan sigurnosnim pojasom, dok Nepalci nisu bili. Njemu slijedi kaznena prijava te vjerojatno dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Karlovcu.
ZDRUŽENI UDAR NA TZV. ATLANTSKU KOKAINSKU AUTOCESTU

FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

- Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

