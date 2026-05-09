Vozio s 2,22 promila, udario u metalnu ogradu i više se puta prevrnuo. On lakše ozlijeđen, suputnici iz Nepala poginuli

Državljani Nepala u dobi od 24 i 33 godine poginuli su nesreći koja se 6. svibnja u 13.50 dogodila na autocesti A1 na području Općine Netretić. Njih su dvojica bili putnici u vozilu dubrovačkih oznaka kojim je pod utjecajem alkohola i s 2,22 promila upravljao 50-godišnji državljanin Srbije. Vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je u jednom trenutku skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu. Automobil je udario u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega se automobil višestruko prevrnuo te sletio niz padinu. Dvojica Nepalaca na mjestu su poginula dok je 50-godišnjak lakše ozlijeđen. Utvrđeno je da je on bio vezan sigurnosnim pojasom, dok Nepalci nisu bili. Njemu slijedi kaznena prijava te vjerojatno dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Karlovcu.