Državljani Nepala u dobi od 24 i 33 godine poginuli su nesreći koja se 6. svibnja u 13.50 dogodila na autocesti A1 na području Općine Netretić. Njih su dvojica bili putnici u vozilu dubrovačkih oznaka kojim je pod utjecajem alkohola i s 2,22 promila upravljao 50-godišnji državljanin Srbije. Vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je u jednom trenutku skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu. Automobil je udario u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega se automobil višestruko prevrnuo te sletio niz padinu. Dvojica Nepalaca na mjestu su poginula dok je 50-godišnjak lakše ozlijeđen. Utvrđeno je da je on bio vezan sigurnosnim pojasom, dok Nepalci nisu bili. Njemu slijedi kaznena prijava te vjerojatno dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Karlovcu.
Vozio s 2,22 promila, udario u metalnu ogradu i više se puta prevrnuo. On lakše ozlijeđen, suputnici iz Nepala poginuli
Utvrđeno je da je on bio vezan sigurnosnim pojasom, dok Nepalci nisu bili. Njemu slijedi kaznena prijava te vjerojatno dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Karlovcu.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.