Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preko 10.000 ljudi upisano u Registar za liječenje od kocke

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
PAZITE NA MOBITEL
FOTO Špijunira li vaš partner s kim razgovarate na WhatsAppu? Ovako možete provjeriti
Video sadržaj
31
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
FOTO 'Bomba': Nije za one slabijeg srca! Lidija Bačić objavila nove vruće fotke u minijaturnom badiću
može vas skupo stajati
Sirovo meso nikad ne držite na ovoj polici hladnjaka: Pridržavajte se ovog zlatnog pravila
Večernji i Zepter vas nagrađuju