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TEŠKA NESREĆA

Tragedija na istoku Hrvatske: Trojica mladića autom sletjeli s ceste, poginuo 18-godišnjak

nesreća
pozega.eu
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.07.2026.
u 08:06
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U prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni.

Oko 23.10 sati u petak na lokalnoj cesti između mjesta Frkljevci i Zagrađe, 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio je nadzor nad vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu  i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila. U prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23.40 do 5 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Kako piše potal Pozega.eu koji je snimio strašne prizore na mjestu događaja, zavldala je tuga i muk. Nesretni mladić ispao je iz automobila i na mjestu poginuo.

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske evidentirane su i dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici.
Ključne riječi
prometna nesreća

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