U Austriji u jednom od jezera pronađen eksploziv: TNT, granate, detonatori…

U jezeru Nussensee u Gornjoj Austriji, u subotu navečer pronađeni su ratni relikti, vjerojatno iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o eksplozivnom materijalu, uključujući visokoeksplozivni TNT, granate i detonatore ukupne težine od 200 kilograma, javila je u nedjelju austrijska televizija ORF. Uz napomenu kako je ekstremna, dugotrajna suša otkrila te ratne relikte. I uz upozorenje da je trenutno na snazi policijska zabrana ulaska u područje oko jezera Nussensee, u okrugu grada Gmunden, između Bad Ischla i Strobla. ORF je izvijestio kako su na terenu jedinice austrijskih Oružanih snaga, specijalizirane za deaktiviranje bombi i ostalih eksplozivnih naprava i materijala. “Jedinice za deaktiviranje eksploziva rade na tome da uklone opasnost”, rekao je okružni guverner Alois Lanza. Uz napomenu kako će biti pretraženo cijelo jezero Nussensee, te bi stoga pretraga jezera i okolice mogla potrajati nekoliko dana.

Nakon toga će prema Lanzinim riječima, sav pronađeni eksplozivni materijal biti adekvatno zbrinut. Među pronađenom eksplozivnom materijalu bilo je oko 200 kilograma streljiva, detonatora i eksploziva. Osim toga vojne postrojbe austrijskih Oružanih snaga otkrile su i osigurale dva komada TNT eksploziva od jednog kilograma težine. Prema ORF-ovom izvješću, eksplozivne predmete i materijal pronašli su u subotu navečer prilikom obilaska jezera slučajni prolaznici, šetači, koji su to odmah prijavili policiji.

Kako je na licu mjesta utvrđeno, razina vode u jezeru je zbog dugotrajne suše koja još uvijek traje, toliko niska, da su ratni relikti došli na površinu jezera i tako su otkriveni. “Očekuje se da će vodostaj dodatno pasti, jer kiše i dalje izostaju - i tada bi potencijalno na površinu mogli isplivati, uz sada već otkrivene i novi ratni relikti”, rekao je Lanz. Gradonačelnica gradića Ischla Ines Schiller je za medije rekla kako je zasad zabranjen pristup obali jezera Nussensee i kružnoj stazi oko njega. I da su stanovnici i planinari koji prolaze oko ovog, inače jako omiljenog jezera Austrijanaca i njihovih stranih gostiju, nedaleko Ischla, već o tome obaviješteni.

Gradonačelnica je napomenula kako je iz povijesti poznato da je u jezeru Nussensee, posebno tijekom Drugog svjetskog rata, skrivan ratni materijal. “Kada je jezero normalno ispunjeno vodom, plivajući se ne može dosegnuti dno. Ali ovako isušeno Nussensee nikada dosad nisam vidjela”, istaknula je Schiller. ORF je izvijestio kako u jezeru Nussensee trenutno nedostaje mnogo metara vode. I da bi se ponovno napunilo, trebala bi oko dva tjedna neprekidno padati kiša.