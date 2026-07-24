Policija objavila detalje tragedije na A3: Poginulo četverogodišnje dijete, 45-godišnjak kazneno prijavljen

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na autocesti A3 kod Lužana poginulo je četverogodišnje dijete, dok su tri osobe ozlijeđene. Nesreća se dogodila oko 14.30 sati, a u njoj su sudjelovala dva osobna automobila. Očevidom Županijskog državnog odvjetništva, provedenim u suradnji s policijskim službenicima, utvrđeno je da je 45-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka desnom prometnom trakom u smjeru istoka. Prema policijskim navodima, nije održavao potreban razmak od automobila srpskih registracijskih oznaka koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljala 43-godišnjakinja. U vozilu su se nalazili i 42-godišnjak te dijete rođeno 2022. godine, svi švedski državljani, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u stražnji dio automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena te su u nekontroliranom kretanju sletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljnjem liječenju. Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su na mjestu prometne nesreće pružali pomoć djetetu, četverogodišnjak je preminuo. Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će biti obavljena medicinska obdukcija. Policijski službenici protiv 45-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.