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VOZAČ NIJE DRŽAO RAZMAK

Policija objavila detalje tragedije na A3: Poginulo četverogodišnje dijete, 45-godišnjak kazneno prijavljen

U sudaru dvaju vozila na A3 kod Lužana poginulo dijete, kolona duga četiri kilometra
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Autor
Lorena Posavec
24.07.2026.
u 21:47
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Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u stražnji dio automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena te su u nekontroliranom kretanju sletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na autocesti A3 kod Lužana poginulo je četverogodišnje dijete, dok su tri osobe ozlijeđene. Nesreća se dogodila oko 14.30 sati, a u njoj su sudjelovala dva osobna automobila. Očevidom Županijskog državnog odvjetništva, provedenim u suradnji s policijskim službenicima, utvrđeno je da je 45-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka desnom prometnom trakom u smjeru istoka. Prema policijskim navodima, nije održavao potreban razmak od automobila srpskih registracijskih oznaka koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljala 43-godišnjakinja. U vozilu su se nalazili i 42-godišnjak te dijete rođeno 2022. godine, svi švedski državljani, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u stražnji dio automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena te su u nekontroliranom kretanju sletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljnjem liječenju. Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su na mjestu prometne nesreće pružali pomoć djetetu, četverogodišnjak je preminuo. Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će biti obavljena medicinska obdukcija. Policijski službenici protiv 45-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

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Ključne riječi
Lužan autocesta A3 prometna nesreća

Komentara 1

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MarkoHR
23:15 24.07.2026.

Jedan (neimenovani) zamjenik premijera, prvi potpredsjednik i ministar gospodarstva u Vladi RH sve to je postao nakon što je na sličan način ubio dvoje Mađara na njihovoj autocesti. Dao je ostavku tek nakon što ga je mađarski sud proglasio krivim. Dakle, postojala je mogućnost da ne bude čak ni kriv za obijesnu vožnju i divljački nalet na vozilo koje se ispred njega kretalo u istome smjeru.

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