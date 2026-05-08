Mladi glazbenik (20) poginuo u teškoj nesreći, članovi njegovog benda u šoku: 'Izgubili smo jedan dio sebe'

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak navečer na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, a u njoj je život izgubio dvadesetogodišnji glazbenik Borna Jurički. Nesreća se dogodila u 21:43 na 68. kilometru autoceste u smjeru istoka, a u njoj su sudjelovali osobni automobil u kojem se nalazio Jurički i teretni automobil s prikolicom, priopćila je policija.

Tužne vijesti o smrti mladog bubnjara potvrdili su članovi benda ‘Druga dimenzija’ u kojem je svirao. ‘Ne možemo vjerovati da ovo pišemo i da ovo moramo izgovoriti naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan dio sebe. Trenutačno ne možemo puno više reći jer sve riječi su suvišne, osim da te volimo Borna, dio si naše obitelji i jednog dana, negdje dalje, ponovno ćemo se sresti’, poručili su iz Borninog benda.

Okolnosti prometne nesreće još se utvrđuju, a bit će poznate nakon policijskog očevida.