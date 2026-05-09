Dio računa nisu fiskalizirali, na račune u inozemstvu preusmjerili tvrtkinih 40.787 eura, nisu plaćali poreze, davanja radnicima...

Za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza, neisplatu plaća, povredu prava iz socijalnog osiguranja i povredu obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga optuženi su 69-godišnjak i 58-godišnjakinja protiv kojih je optužnicu podigao ŽDO Dubrovnik.

Prema optužnici, 69-godišnjak kao odgovorna osoba tvrtke i 58-godišnjakinja kao osoba koja je djelomično preuzela poslovanje tvrtke na području Dubrovnika, terete se da između 2020. i 2023., nisu dio računa tvrtke provodili kroz fiskalnu blagajnu za pružene turističke usluge i taksi usluge u cestovnom prometu. Umjesto toga, sukladno njihovom zajedničkom dogovoru su te račune transferirali na račune u inozemstvu te su novac naknadno preuzimali preko mobilnog bankarstva i zadržavali ih za sebe. Radilo se o ukupno 40.787 eura za koliko su oštetili tvrtku s tim da ih se tereti da su od tog iznosa ukupno 27.040 eura koristili za plaćanje provizija i dijela plaća osobama angažiranim u tvrtki.

Dvojac se tereti da su neistinite podatke o prihodima tvrtke prikazivali kako bi izbjegli obračunavanje i plaćanje poreznih obveza čime su državni proračun oštetili za ukupno 24.431 eura neplaćenog poreza na dobit, 3.846 eura na ime neplaćenog poreza na dohodak, te 384,61 eura neplaćenog prireza. Optuženi su i da su većem broju zaposlenika uskraćivali prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te im nisu isplaćivali cjelokupne plaće. Prema optužnici, terete se i da od 2020. do 2023. nisu u poslovnim knjigama tvrtke evidentirali poslovne promjene o obavljanju usluga koje su značajne za utvrđivanje porezne obveze čime je bila otežana preglednost poslovanja tog trgovačkog društva.