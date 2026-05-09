Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Dio računa nisu fiskalizirali, na račune u inozemstvu preusmjerili tvrtkinih 40.787 eura, nisu plaćali poreze, davanja radnicima...

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave istje?e sutra, 28. velja?e
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
09.05.2026.
u 09:37

Prema optužnici, terete se i da od 2020. do 2023. nisu u poslovnim knjigama tvrtke evidentirali poslovne promjene o obavljanju usluga koje su značajne za utvrđivanje porezne obveze čime je bila otežana preglednost poslovanja tog trgovačkog društva.

Za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza, neisplatu plaća, povredu prava iz socijalnog osiguranja i povredu obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga optuženi su 69-godišnjak i 58-godišnjakinja protiv kojih je optužnicu podigao ŽDO Dubrovnik.

Prema optužnici, 69-godišnjak kao odgovorna osoba tvrtke i 58-godišnjakinja kao osoba koja je djelomično preuzela poslovanje tvrtke na području Dubrovnika, terete se da između 2020. i 2023., nisu dio računa tvrtke provodili kroz fiskalnu blagajnu za pružene turističke usluge i taksi usluge u cestovnom prometu. Umjesto toga, sukladno njihovom zajedničkom dogovoru su te račune transferirali na račune u inozemstvu te su novac naknadno preuzimali preko mobilnog bankarstva i zadržavali ih za sebe. Radilo se o ukupno 40.787 eura za koliko su oštetili tvrtku s tim da ih se tereti da su od tog iznosa ukupno 27.040 eura koristili za plaćanje provizija i dijela plaća osobama angažiranim u tvrtki.

Dvojac se tereti da su neistinite podatke o prihodima tvrtke prikazivali kako bi izbjegli obračunavanje i plaćanje poreznih obveza čime su državni proračun oštetili za ukupno 24.431 eura neplaćenog poreza na dobit, 3.846 eura na ime neplaćenog poreza na dohodak, te 384,61 eura neplaćenog prireza. Optuženi su i da su većem broju zaposlenika uskraćivali prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te im nisu isplaćivali cjelokupne plaće. Prema optužnici, terete se i da od 2020. do 2023. nisu u poslovnim knjigama tvrtke evidentirali poslovne promjene o obavljanju usluga koje su značajne za utvrđivanje porezne obveze čime je bila otežana preglednost poslovanja tog trgovačkog društva.
Ključne riječi
Dubrovnik utaja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ZDRUŽENI UDAR NA TZV. ATLANTSKU KOKAINSKU AUTOCESTU

FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

- Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!