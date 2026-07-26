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TEŠKA PROMETNA NESREĆA

Poznati strašni detalje sudara u Istri: Mlada Austrijanka prešla u suprotnu traku pa podletjela pod dva automobila

Prometna nesreća
PU istarska
VL
Autor
Mateja Papić
26.07.2026.
u 13:13
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Nesreća se dogodila 25. srpnja oko 19.20 sati, a u njoj su sudjelovala dva motocikla i dva automobila.

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na državnoj cesti D66 kod naselja Prodol u Istri poginula je 26-godišnja austrijska državljanka koja je upravljala motociklom. Nesreća se dogodila 25. srpnja oko 19.20 sati, a u njoj su sudjelovala dva motocikla i dva automobila.

Prema informacijama istarske policije, 26-godišnja motociklistica vozila je iz smjera Pule motocikl austrijskih registarskih oznaka. U nepreglednom zavoju udesno nije se kretala sredinom svoje prometne trake, već je u jednom trenutku prešla na suprotnu stranu kolnika, gdje je udarila u automobil pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 51-godišnjak.

Nakon sudara motocikl je odbačen udesno te je u nekontroliranom kretanju ponovno udario u drugi automobil pulskih oznaka, kojim je upravljao 34-godišnjak. Vozač tog automobila pokušao je izbjeći sudar te je skrenuo ulijevo, no vozilo je pritom udarilo i u tijelo motociklistice koja je nakon pada ostala na kolniku. U isto vrijeme iza prvog motocikla kretao se još jedan motocikl austrijskih registarskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnji austrijski državljanin. I on je sudjelovao u nesreći, udario u drugi automobil te nakon toga pao na mekani teren uz cestu.

Na mjestu događaja 26-godišnja motociklistica preminula je od zadobivenih ozljeda. Njezino tijelo prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obdukcije. Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće cesta D66 između naselja Manjadvorci i Marčana bila je zatvorena za sav promet od 20 sati do 00.10 sati. Vozači su se u tom razdoblju usmjeravali na obilazne pravce.

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Ključne riječi
PU istarska prometna nesreća

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