Vozačima autobusa prekipjelo: Traže plaće 1500 eura ili kreću u štrajk u turističkoj sezoni

- Djelatnici zadarske Liburnije kreću u štrajk od 29. travnja i autobusi neće prometovati ni u gradu ni na međugradskim i linijama na otocima. Najavili su to, kako navodi Zadarski hr. danas sindikalisti na Autobusnom kolodvoru. - Idemo s kompletnom obustavom prometa. Nema više gradske, prigradske ni otočne vožnje i štrajkat ćemo do ispunjenja svih zahtjeva. A to je povećanje plaće svim zaposlenicima u iznosu od 50 posto.

- Ujedno ćemo pripremiti prosvjed za Wings for life, važan događaj na kojemu smo svake godine na raspolaganju svim sudionicima. Ovo je jedino što nam je preostalo s obzirom da pregovori koji su započeli u 11 mjesecu nisu uspjeli, osim sramotno malih podizanja bruto plaće na 1200 eura. Pula u ovom trenutku ima 1400 eura neto, a naši ljudi za taj iznos moraju raditi preko 200 sati mjesečno. Znači, rad duplo više za duplo manje novaca. Zato krećemo s akcijama jer nemamo izbora - prenose iz Zadarskog hr. izjave sindikalista, a na kolodvoru je bio i direktor Liburnije Slobodan Erslan koji je komentirao kako su zahtjevi potpuno nerealni.

- Gradski proračun je u blokadi, a prosječna plaća od 1500 eura podrazumijeva 3300 eura, što je povećanje od 70 posto. Tome se ne može udovoljiti, pogotovo bez proračuna. Žao mi je zbog njihovog nezadovoljstva, ali ne vidim smisla u tom štrajku. Ne znam kome se obraćaju u ovoj situaciji. Zato ih još jednom molim da razmisle jer ni u najboljom mjeri sad ne možemo odblokirati proračun i raditi korekcija plaća- poručio je, kako navodi lokalni portal, direktor Liburnije.

