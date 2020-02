Vozačima auta veće kazne, biciklisti zaštićena vrsta

Prva i najosporavanija prometna mjera pala je jučer na glasanju u njemačkom saveznom vijeću Bundesratu – Nijemci su odbacili ograničenje brzine na autocestama. Prijedlog Zelenih podnesen još u listopadu prošle godine bio je da se na autocestama vozi najviše 130 kilometara na sat. Bio bi to završetak zabave na autocestama, “no more fun, fun, fun on the autobahn”, kako praktički izostanak ograničenja brzine na autocestama znaju nazivati engleski mediji. No prijedlog nije prošao u Bundestagu, saveznom parlamentu. Jučer se isto pokušalo u Bundesratu, saveznom vijeću pokrajina, no ni tamo ograničenje nije prošlo.

Manje emisije CO2

Kao i gotovo sve u novije doba, prijedlog je bio povezan s emisijom stakleničkih plinova, odnosno pokušajem smanjenja njihova udjela kroz smanjenje maksimalne brzine vozila. Jer, Savezna agencija za okoliš iznijela je podatak kako je prijevozni sektor treći najveći izvor stakleničkih plinova u Njemačkoj, prema podacima za 2018. na njega otpada gotovo 164 milijuna tona, 88 posto od tih plinova je baš CO2. Opravdanje za ograničenje brzine tražilo se u činjenici da manja brzina znači i manji otpor zraka pa onda i manju potrošnju goriva. Znači, istu udaljenost ostvarujete s manje goriva pa to onda znači i manju emisiju CO2. To što je za istu udaljenost potrebno više vremena nema utjecaja na emisije. Preračunavalo se kako bi ograničenje brzine na autocestama smanjilo količinu CO2 u Njemačkoj za jedan do dva milijuna tona u 2018. godini. No to je ipak samo jedan posto ukupnih emisija u prijevoznom sektoru.

Ako se pogledaju ukupne emisije CO2 koje su u 2019. godini u Njemačkoj bile 858 milijuna tona, rezultat je još porazniji, ušteda bi bila tek oko 0,2 posto. S druge strane, ograničenje brzine najjeftinija je mjera. Nagađalo se kako bi ograničenje dovelo i do usporavanja razvoja snažnijih motora za automobile, no ni to se nije održalo zbog primjera Švicarske gdje je prosječna snaga automobila s agregatima na unutarnje izgaranje čak i veća od one u Njemačkoj, odnosno čak je narasla iako je tamo ograničenje tek 120 km/h. Savezni ministar prometa Andreas Scheuer iz CSU predložio je još mjera koje su s ograničenjem brzine tvorile jedan cjeloviti paket.

Voze i po autobusnom traku

Među njima je bilo povišenje kazni za pogrešno parkiranje. U slučaju da se parkirate na biciklističku stazu ili na trotoar, umjesto dosadašnjih 15 eura mogli biste platiti i do 100 eura. Dopušteno je u tim zonama zadržati se ne dulje od tri minute. Strogo bi se kažnjavalo i ometanje prolaska vozilima hitnih službi, prijedlog je novčana kazna između 200 i 320 eura, oduzimanje dozvole na mjesec dana i dva kaznena boda. Zanimljiv je prijedlog za autobusne trakove kojima sada mogu voziti i taksisti te biciklisti.

Po novom prijedlogu to bi se omogućilo i vozilima u kojima se vozi više od troje ljudi jer se smatra kako bi sustav dijeljenja vožnji postao atraktivnijim. Do sada je bilo propisano da vozači drže dovoljan razmak kod pretjecanja biciklista. Ubuduće bi obavezna propisana razdaljina bila metar i pol u gradu, a dva izvan naselja. Kamioni iznad tri i pol tone nosivosti smiju voziti ne više od brzine dovoljne za skretanje kada skreću desno. U suprotnom kazna je 70 eura.

Na rizičnijim križanjima propisuje se postavljanje znaka zabrane pretjecanja dvokotačnih vozila. Također je propisana i zabrana parkiranja na osam metara od križanja kako bi se povećala vidljivost. Biciklisti će dobiti i posebnu fazu za skretanje udesno na semaforima, a uvele bi se i zone rezervirane samo za bicikliste.

