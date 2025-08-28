Naši Portali
SLIJEDI PRISILNO UDALJENJE

Žena koja je napala ZET-ovog vozača protjerana iz Hrvatske, tri godine ne smije ni na područje EU

screenshot/facebook
VL
Autor
Večernji.hr
28.08.2025.
u 20:46

Vozačica se nakon incidenta udaljila s mjesta događaja, a u utorak je privedena u službene prostorije PU zagrebačke

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je kako je nakon pravomoćno okončanog prekršajnog postupka protiv 30-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine koja je fizički napala vozača ZET-a, proveden i upravni postupak, u kojem je doneseno rješenje o njezinom protjerivanju iz Republike Hrvatske. Kako navode iz policije, postupak je pokrenut temeljem članka 193. stavka 1. te članka 189. stavka 1. podstavaka 3., 4. i 6. Zakona o strancima, a razlog za donošenje mjere jest učestalo ponavljanje prekršaja zbog čega je ocijenjeno da predstavlja opasnost za javni poredak.

Rješenjem joj prestaje zakoniti boravak u Hrvatskoj, a određena joj je i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od tri godine. Policija je priopćila kako poduzima sve potrebne aktivnosti radi njezina prisilnog udaljenja s teritorija Republike Hrvatske u zakonom predviđenom roku.

Podsjećamo, incident se dogodio u subotu na Kvaternikovom trgu u Zagrebu te je u kratkom je roku postao glavna tema društvenih mreža i medija. 30-godišnjakinja je najprije vozilom prešla punu liniju, a potom se nepropisno parkirala na nogostupu, blokirajući tramvajski promet. Na upozorenja prolaznika reagirala je prijetnjama i psovkama, a kada joj je vozač ZET-a pokušao objasniti da ometa promet, fizički ga je napala, gurnula na pod i, prema svjedocima, udarila nogom.

Snimka napada ubrzo se proširila drugim društvenim mrežama, a policija je brzo reagirala. Vozačica se nakon incidenta udaljila s mjesta događaja, a u utorak je privedena u službene prostorije PU zagrebačke. Već dan kasnije je prepraćena na Općinski prekršajni sud. Ondje je proglašena krivom te pravomoćnom presudom kažnjena novčanom kaznom od 790 eura. Mediji su kasnije objavili kako se radi o poduzetnici i vlasnici beauty salona Dajana Body Space u Maksimirskoj ulici, svega nekoliko stotina metara od mjesta na kojem se incident dogodio. 

Komentara 41

Pogledaj Sve
Avatar Heisenberg
Heisenberg
21:09 28.08.2025.

Konačno da pravna država profunkcionira. Nadam se da će ovo postati sudska praksa bez obzira o kome je riječ.

LA
laptopxp1
21:32 28.08.2025.

Ajde fala Bogu da i kod nas prasvosuđe napravi nekaj kak treba. Novčana kazna je mala, ali izgon sve pet.

Avatar Wardedman
Wardedman
21:14 28.08.2025.

Ima još kandidata za takvu mjeru.

