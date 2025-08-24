Društvenim mrežama se širi snimka napada na ZET-ova vozača: 'Dajte ih rastavite...'

Videozapis napada na vozača ZET-a na zagrebačkom Kvatrenikovom trgu širi se društvenim mrežama, te je u nešto manje od 24 sata skupila više od 350.000 pregleda na društvenoj mreži Tik Tok. Na snimci koju možete pogledati niže čuje se ženski glas kako govori "Dajte ih rastavite...". Podsjetimo, u subotu poslijepodne na Kvaternikovom trgu u Zagrebu došlo je do neuobičajenog incidenta – vozačica osobnog automobila marke Range Rover nepropisno je parkirala na nogostupu, blokirala tramvajski promet, a potom fizički napala vozača ZET-a.

- Prvo sam prolazio u trenutku kad je parkirala svoj auto na nogostup, upozorio sam je da je to pješački nogostup a ne parking, nakon čega se zaprijetila da će me razbiti. Nakon toga sam izvukao telefon da je prijavim policiji, ona me gurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Odmaknuo sam se i fotkao iz daljine kad se zaustavio tramvaj koji nije mogao proći - kazao je očevidac za 24 sata. Kako kaže, tad je iz tramvaja izašao vozač. - Nakon par minuta se vratila i ušla u auto, vozač joj je pokucao i počeo joj objašnjavati kako i zašto se to ne radi, na što je žena izašla i gurnula ga tom snagom da je pao na pod. Mislim da ga je na podu opalila još i nogom - ispričao je.