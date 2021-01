Vozači oprez! Snijeg je zabijelio Gorski kotar, HAK izdao niz upozorenja

Novi snijeg je zabijelio Gorski kotar, a Hrvatski autoklub izdao je niz upozorenja za vozače.

– Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada u središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme – izvijestio je HAK.

Zbog bure na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

DHMZ najavio je za danas u drugom dijelu dana snijeg u gorju te novi snježni prekrivač.

Za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme, na Jadranu mjestimice kiša, osobito na jugu gdje može biti i grmljavine, dok bi na sjevernom dijelu moglo pasti malo susnježice.

U unutrašnjosti povremeno pljuskovi susnježice i snijega, u Gorskome kotaru i Lici daljnje povećanje snježnog pokrivača. U dijelu unutrašnjosti, osobito u Podravini oborine bi mogle i posve izostati. Vjetar slab do umjeren većinom sjeverozapadni i sjeveroistočni. Uz obalu ujutro još ponegdje umjerena bura, prijepodne uglavnom umjeren i jak jugozapadnjak, jugo i oštro, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak, potom i buru koja će navečer podno Velebita imati olujne udare. Najniža temperatura od -4 do 1, na Jadranu od 2 do 7 °C. Najviša dnevna od 0 do 4 na kopnu, te od 6 na sjevernom do 13 °C na južnom dijelu naše obale Jadrana.

Zbog olujnog juga u prekidu katamaranske i dvije trajektne linije

Zbog jakih udara olujnog juga koji na otvorenom moru stvara i višemetarske valove, u nedjelju su u prekidu sve kamatarske linije koje Split povezuju sa srednjodalmatinskim otocima, doznaje se od voditeljice "Jadrolinijine" u Splitu Jelene Ivulić.

"Trajekt koji je večeras trebao isploviti iz Splita u Stari Grad na Hvaru, otkazan je također zbog pogoršanih vremenskih uvjeta na moru," rekla je Ivulić za Hinu.

Danas nije plovio niti trajekt na liniji Split-Vela Luka-Ubli, dodala je.