Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave, stabilnije tek za nekoliko dana

Za danas je izdano još više upozorenja na opasne vremenske pojave nego jučer, ne samo zbog vjetra i kiše, nego i zbog snijega. Snijeg i kiša nastavit će se i u ponedjeljak, a u utorak i srijedu bit će stabilnije i sunčanije.

Nedjelja na istoku Hrvatske većinom će biti oblačna s povremenom kišom, uz jugozapadni i južni vjetar. Temperatura ujutro od 4 do 7 °C, sredinom dana između 8 i 12 °C. Kasno poslijepodne i navečer zapuhat će sjeverni vjetar, uz zamjetan pad temperature te prelazak kiše u susnježicu i snijeg, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Susnježice i snijega uz sjeverni vjetar i sve nižu temperaturu bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura od 0 do 5 °C, a najviša dnevna između 6 i 9 °C. Kiša će u snijeg najprije prelaziti u Gorskom kotaru i Lici, gdje će se do kraja dana stvarati novi snježni pokrivač, moguće i deblji, uz temperaturu zraka uglavnom od 1 do 6 °C. Na sjevernom Jadranu će biti između 7 i 12 °C. Povremeno pritom kiša, mjestimice i obilnija, uz grmljavinu. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak, prema kraju dana bura i sjeverni vjetar.

Na krajnjem jugu će nedjelju obilježiti kišovito vrijeme, uz lokalno izražene pljuskove. Bit će i vjetrovito, s jakim i olujnim jugom i južnim vjetrom, krajem dana jugozapadnim i sjeverozapadnim.

U prvoj polovini novog tjedna u kopnenom području bit će zamjetno hladnije, posebno u jutarnjim satima od utorka. U ponedjeljak još mjestimice snijeg i kiša, zatim većinom suho, uz dosta sunca, ali ujutro s mjestimičnom maglom.

Na Jadranu će također biti hladnije te od utorka suho i sunčano, s burom i sjeverozapadnjakom. U ponedjeljak se očekuje još jugozapadni vjetar te povremena kiša, a na sjevernom je Jadranu moguće i malo snijega, prognozirao je Krunoslav Mikec.