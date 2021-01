Stigla promjena vremena, evo do kada možete uživati u iznadprosječnim temperaturama

U Hrvatskoj će danas prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz povremeno povećanu naoblaku, mjestimice s kišom na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Samo u najvišem gorju može biti susnježice i snijega. Puhat će uglavnom umjeren, u gorskim i središnjim predjelima mjestimice jak jugozapadni vjetar, a u Dalmaciji jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva, a u gorskim krajevima i malo niža.

"U utorak započeta južina - koja će potrajati do vikenda - nekima bi mogla smetati, prouzročiti glavobolje, razdražljivost i druge tegobe pa se preporučuje izbjegavanje suvišnih napora te redovito uzimanje terapije. No, mnogima će, vjerojatno ponajviše na potresom nastradalom području, južina i porast temperature donijeti i poboljšanje stanja jer će izostati hladnoća i temperaturni "minusi", koji su u prošlome tjednu gdjekad bili čak i cjelodnevni.

No, osim za siječanj iznadprosječne topline, do vikenda ćemo imati i sve češću oborinu - i to većinom kišu, najprije na Jadranu i uz njega, od petka i u sjevernijim krajevima, a već sada valja upozoriti i na veliku vjerojatnost snijega u gorju potkraj ovoga tjedna i početkom novoga. Prije toga će čestih upozorenja biti zbog povremeno jakog pa i olujnog jugozapadnog i južnog vjetra, na Jadranu i juga, pa će osobito od četvrtka poslijepodne do subotnjeg prijepodneva biti i poplavljenih riva. A HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja upozorila je i na opasnosti koje sljedećih dana prijete u gorju. Ne zanemarujte ih!, kaže glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Video: Snijeg nadomak Splita

"Do petka u unutrašnjosti jačanje južine uz zamjetan porast temperature zraka. U četvrtak malo kiše past će uglavnom u gorskim krajevima, a potkraj petka i u subotu mjestimice i obilnija kiša, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu idućih dana promjenjivo i nestabilno, ponegdje s kišom, posebice u petak i subotu i obilnijim pljuskovima. Jako i olujno jugo i južni vjetar, koji će vjerojatno najjači biti u petak - u subotu će oslabjeti.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.