Nevjerojatna zapljena na Bregani: Psu je nešto bilo 'sumnjivo', a carinici su imali što vidjeti...

Velika zapljena cigareta dogodila se jučer u mjestu Bregana. Carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Službe za mobilne jedinice Zagreb i Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage zaustavili su teretno vozilo koje je prevozilo brodski kontejner tijekom pojačane mjere nadzora.

Službenici su tada pregledali vozilo i kontejner uz pomoć službenog psa za detekciju duhana, duhanskih proizvoda i opojnih droga. Budući da je pas reagirao prilikom pregleda vozila službenici su prilikom nadzora došli do velikog otkrića. U prostoru brodskog kontejnera pronašli su čak 13.910.000 komada cigareta u kutijama koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Više informacija bit će poznato na konferenciji za medije koje će se održati u 13 sati u Bregani.