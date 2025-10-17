Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SKRIVENO IZA FOLIJA

Nevjerojatna zapljena na Bregani: Psu je nešto bilo 'sumnjivo', a carinici su imali što vidjeti...

Zapljena cigareta na Bregani
Foto: Carina
Autor
Robert Jurišić
17.10.2025.
u 09:41

U prostoru brodskog kontejnera pronašli su čak 13.910.000 komada cigareta u kutijama koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Velika zapljena cigareta dogodila se jučer u mjestu Bregana. Carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Službe za mobilne jedinice Zagreb i Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage zaustavili su teretno vozilo koje je prevozilo brodski kontejner tijekom pojačane mjere nadzora.

Službenici su tada pregledali vozilo i kontejner uz pomoć službenog psa za detekciju duhana, duhanskih proizvoda i opojnih droga. Budući da je pas reagirao prilikom pregleda vozila službenici su prilikom nadzora došli do velikog otkrića. U prostoru brodskog kontejnera pronašli su čak 13.910.000 komada cigareta u kutijama koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Više informacija bit će poznato na konferenciji za medije koje će se održati u 13 sati u Bregani.
Ključne riječi
krijumčarenje cigarete

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar essek22
essek22
10:18 17.10.2025.

Psi su divni ali svaka čast i ljudima koji rade s njima i koji su ih sve to naučili, čestitke i jednom i drugom! A sad da se osvrnem na članak, psu je nešto bilo sumnjivo...:)))

DM
D'Mich
11:43 17.10.2025.

pas sherlock

HR
hrza
10:47 17.10.2025.

To je bila dojava 100&

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još