Strašne riječi posrnulog princa: Galamio dok ga je policija odvodila, stalno je ponavljao jednu rečenicu

Princ Andrew Mountbatten-Windsor, bivši vojvoda od Yorka, izbačen je iz Royal Lodgea u Windsoru, gdje je boravio dugi niz godina, a sinoć ga je i službeno napustio, piše Daily Mail. Razlog njegovog izbacivanja, prema informacijama koje dolaze iz nekoliko izvora, jest njegov dugogodišnji prijateljski odnos s Jeffreyjem Epsteinon. Iako su izvori spominjali kako je bio šokiran kad su ga zamolili da napusti luksuznu rezidenciju, postalo je jasno da je to neizbježno zbog tekućih istraga u vezi s njegovim kontaktima s Epsteinom.

Izvor blizak ovom slučaju rekao je za The Sun "Prvotno je odbijao napustiti imanje i preuzeti bilo kakvu odgovornost. Kada su mu rekli da mora izaći, bio je toliko arogantan i zaluđen da je neprestano vikao, 'Ali ja sam drugi sin kraljice, ne možete ovo učiniti!'".

Prema svjedočanstvima, tijekom ovog procesa, princ Andrew pružao je značajan otpor da napusti svoj dom i preseli se u skromniji smještaj, Wood Farm na imanju Sandringham u Norfolku. Neki izvori navode kako je sve podnio stojički i sa smješkom na licu, dok su s druge strane članovi kraljevske obitelji bili pod velikim pritiskom da donesu odgovarajuće mjere u vezi s njegovim ponašanjem. Iako je 2019. godine odstupio s javnih dužnosti zbog kontroverzne intervjue za BBC u kojem je branio svoje prijateljstvo s Epsteinom, ovaj skandal je ponovo podigao ozbiljna pitanja o njegovoj ulozi unutar monarhije.

Nakon nedavnih pravnih problema, Andrew je ovog tjedna uhićen u sklopu istrage zbog sumnje u njegovo neprimjereno ponašanje tijekom obnašanja dužnosti savjetnika. Britanski kralj Charles suočava se s pozivima za smanjenje uloge Andrewa u nasljednoj liniji, dok su prijedlozi za izmjenu zakona u Parlamentu u fazi razmatranja. Ti prijedlozi sugeriraju da bi Andrew mogao biti potpuno isključen iz mogućnosti da ikada postane kralj, s obzirom na mjere o zakonskom uklanjanju iz linije nasljedstva.

S obzirom na ozbiljnost optužbi i stalne kontroverze koje prate princa Andrewa, sve oči su sada uprte u kraljevsku obitelj koja će morati donijeti daljnje odluke o njegovoj budućnosti. Unatoč njegovim brojnim pokušajima da se opravda, mnogi vjeruju da bi kraljevska obitelj mogla odlučiti da mu oduzme svaku ulogu u službenoj monarhiji, što bi značajno smanjilo njegovu poziciju unutar društva.