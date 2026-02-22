Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPRAVIO SKANDAL

Strašne riječi posrnulog princa: Galamio dok ga je policija odvodila, stalno je ponavljao jednu rečenicu

FILE PHOTO: Aylsham Police Station amid a report of an arrest in Aylsham
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
22.02.2026.
u 09:10

Prema svjedočanstvima, tijekom ovog procesa, princ Andrew pružao je značajan otpor da napusti svoj dom i preseli se u skromniji smještaj, Wood Farm na imanju Sandringham u Norfolku

Princ Andrew Mountbatten-Windsor, bivši vojvoda od Yorka, izbačen je iz Royal Lodgea u Windsoru, gdje je boravio dugi niz godina, a sinoć ga je i službeno napustio, piše Daily Mail. Razlog njegovog izbacivanja, prema informacijama koje dolaze iz nekoliko izvora, jest njegov dugogodišnji prijateljski odnos s Jeffreyjem Epsteinon. Iako su izvori spominjali kako je bio šokiran kad su ga zamolili da napusti luksuznu rezidenciju, postalo je jasno da je to neizbježno zbog tekućih istraga u vezi s njegovim kontaktima s Epsteinom.

Izvor blizak ovom slučaju rekao je za The Sun "Prvotno je odbijao napustiti imanje i preuzeti bilo kakvu odgovornost. Kada su mu rekli da mora izaći, bio je toliko arogantan i zaluđen da je neprestano vikao, 'Ali ja sam drugi sin kraljice, ne možete ovo učiniti!'".

Prema svjedočanstvima, tijekom ovog procesa, princ Andrew pružao je značajan otpor da napusti svoj dom i preseli se u skromniji smještaj, Wood Farm na imanju Sandringham u Norfolku. Neki izvori navode kako je sve podnio stojički i sa smješkom na licu, dok su s druge strane članovi kraljevske obitelji bili pod velikim pritiskom da donesu odgovarajuće mjere u vezi s njegovim ponašanjem. Iako je 2019. godine odstupio s javnih dužnosti zbog kontroverzne intervjue za BBC u kojem je branio svoje prijateljstvo s Epsteinom, ovaj skandal je ponovo podigao ozbiljna pitanja o njegovoj ulozi unutar monarhije.

Nakon nedavnih pravnih problema, Andrew je ovog tjedna uhićen u sklopu istrage zbog sumnje u njegovo neprimjereno ponašanje tijekom obnašanja dužnosti savjetnika. Britanski kralj Charles suočava se s pozivima za smanjenje uloge Andrewa u nasljednoj liniji, dok su prijedlozi za izmjenu zakona u Parlamentu u fazi razmatranja. Ti prijedlozi sugeriraju da bi Andrew mogao biti potpuno isključen iz mogućnosti da ikada postane kralj, s obzirom na mjere o zakonskom uklanjanju iz linije nasljedstva.

S obzirom na ozbiljnost optužbi i stalne kontroverze koje prate princa Andrewa, sve oči su sada uprte u kraljevsku obitelj koja će morati donijeti daljnje odluke o njegovoj budućnosti. Unatoč njegovim brojnim pokušajima da se opravda, mnogi vjeruju da bi kraljevska obitelj mogla odlučiti da mu oduzme svaku ulogu u službenoj monarhiji, što bi značajno smanjilo njegovu poziciju unutar društva.

Puljak u žestokom obračunu Dabri poklonila knjigu: 'Da vidi što je radio njegov ljubljeni Ante Pavelić'; Dabro: 'Dajte je mužu'

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!