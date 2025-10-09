Bivšeg ministra zaustavili na graničnom prijelazu: Pokušao prošvercati cigarete u Hrvatsku?

Bivši ministar poljoprivrede u Vladi Zorana Milanovića, Tihomir Jakovina, pokušao je preko granice prenijeti četiri šteke cigareta, doznaje neslužbeno 24sata. Carinska uprava potvrdila je kako je 8. listopada na graničnom prijelazu Slavonski Brod hrvatski državljanin zatečen s neprijavljenim cigaretama, ne navodeći identitet osobe.

Cigarete su, prema priopćenju Carinske uprave, bile skrivene u prtljažniku vozila, između pomične ploče i prostora za rezervni kotač, što je otkriveno pregledom vozila. Zbog počinjenog prekršaja propisanog Zakonom o trošarinama, izdan je prekršajni nalog, a osoba je proglašena krivom. Na taj nalog moguće je uložiti prigovor u zakonskom roku, pa prekršajni postupak još nije okončan. Cigarete su oduzete, a neslužbeno se doznaje da je riječ o marki Sobranie.

Jakovina, koji je Ministarstvo poljoprivrede vodio od 2011. do 2016. godine, nakon što je potvrđeno da se radi o njemu, nije odgovarao na pozive novinara do zaključenja broja. Prema pravilima Carinske uprave, putnicima u cestovnom prometu dopušten je unos 40 cigareta, 20 cigarillosa, 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje.

Od 2017. godine Jakovina je direktor tvrtke Boss Mare d.o.o., registrirane u Vranovcima kraj Slavonskog Broda. Tvrtka se bavi proizvodnjom, trgovinom i uslugama, a među djelatnostima su destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića. Tvrtka ima jednog zaposlenika, čija je prosječna neto plaća prošle godine iznosila 714 eura. Ukupna dobit bila je 42.100 eura, a neto dobit 28.700 eura.

Iz politike se Jakovina povukao krajem 2017. godine, kada je, nezadovoljan stanjem u stranci i vodstvom tadašnjeg predsjednika Davora Bernardića, podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a Brodsko-posavske županije i napustio stranku. Bio je to njegov posljednji javni istup. Jakovina je diplomirani agronom koji se u SDP učlanio 1999. godine, a od 2001. do 2009. tri je puta biran za načelnika Općine Bukovlje, gdje je živio i vodio privatnu poljoprivrednu ljekarnu. S bivšim stranačkim kolegama, prema dostupnim informacijama, više nije u kontaktu. U javnosti se posljednji put oglasio pismom u kojem je kritizirao stanje u stranci i njezino tadašnje vodstvo.