Dolazi li zabrana cigareta s filterom i e-cigareta? Procurio nacrt EU, žele generaciju bez dima

Europski parlament uskoro će odlučivati o prijedlogu koji bi mogao ukinuti klasične cigarete s filterom u EU. Prema procurjelom nacrtu, mogla bi se uvesti zabrana proizvodnje, uvoza i prodaje cigareta s filterom, uz razmatranje ograničenja e-cigareta. Ovaj prijedlog temelji se na smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja ističe da zabrana filtera može smanjiti privlačnost cigareta i broj pušača. Filteri ne štite od štetnih tvari, a dodatno zagađuju okoliš, piše Fenix magazin.

WHO tvrdi da su filteri marketinški trik iz 1940-ih, bez dokazanog učinka na smanjenje štetnosti. Zbog toga mnogi zastupnici podržavaju zabranu. Nacrt predlaže i ograničenje prodaje cigareta na specijalizirane trgovine, isključujući benzinske postaje, supermarkete i automate.

Razmatra se i koncept „generacije bez dima“, gdje bi osobama rođenima nakon određenog datuma bilo zabranjeno kupovati duhanske proizvode. Sličan pristup testiran je na Novom Zelandu, ali je opozvan zbog problema s crnim tržištem.

Zbog zdravstvenih rizika, posebice za mlade, razmatra se i ograničenje ili zabrana e-cigareta. WHO će na konferenciji COP11 (17.–22. studenog) dodatno razraditi preporuke. EU Komisija podupire prijedlog, ali je za provedbu potrebna suglasnost država članica. Ako prijedlog prođe, Europa bi mogla postati prvi kontinent s generacijom bez cigareta.