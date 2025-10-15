Naši Portali
UDAR NA PUŠAČE

Dolazi li zabrana cigareta s filterom i e-cigareta? Procurio nacrt EU, žele generaciju bez dima

Zagreb: Dim iz e-cigarete uskladio se s frizurom mladića
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
15.10.2025.
u 07:34

WHO tvrdi da su filteri marketinški trik iz 1940-ih, bez dokazanog učinka na smanjenje štetnosti

Europski parlament uskoro će odlučivati o prijedlogu koji bi mogao ukinuti klasične cigarete s filterom u EU. Prema procurjelom nacrtu, mogla bi se uvesti zabrana proizvodnje, uvoza i prodaje cigareta s filterom, uz razmatranje ograničenja e-cigareta. Ovaj prijedlog temelji se na smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja ističe da zabrana filtera može smanjiti privlačnost cigareta i broj pušača. Filteri ne štite od štetnih tvari, a dodatno zagađuju okoliš, piše Fenix magazin. 

WHO tvrdi da su filteri marketinški trik iz 1940-ih, bez dokazanog učinka na smanjenje štetnosti. Zbog toga mnogi zastupnici podržavaju zabranu. Nacrt predlaže i ograničenje prodaje cigareta na specijalizirane trgovine, isključujući benzinske postaje, supermarkete i automate.

Razmatra se i koncept „generacije bez dima“, gdje bi osobama rođenima nakon određenog datuma bilo zabranjeno kupovati duhanske proizvode. Sličan pristup testiran je na Novom Zelandu, ali je opozvan zbog problema s crnim tržištem.

Zbog zdravstvenih rizika, posebice za mlade, razmatra se i ograničenje ili zabrana e-cigareta. WHO će na konferenciji COP11 (17.–22. studenog) dodatno razraditi preporuke. EU Komisija podupire prijedlog, ali je za provedbu potrebna suglasnost država članica. Ako prijedlog prođe, Europa bi mogla postati prvi kontinent s generacijom bez cigareta.
Avatar bavovna
bavovna
08:12 15.10.2025.

potpuno podržavam, ne samo zbog nepušača koji su kolateralne žrtve pušača, nego i zbog samih pušača koji se ne mogu sami izboriti i prestati s tom ovisnošću koja ih dovodi do preuranjene smrti, neke i 10-ak godina ranije nego što bi inače umrli!

DA
dalmatiner
08:14 15.10.2025.

možda bi trebalo ići u 3 faze: 1. faza potpuna zabrana pušenja u svim zatvorenim prostorima, osim u privatnim stanovima u kojima pušač živi sam...2. uvođenje zdravstvenih doprinosa x3 za pušače.... 3. potpuna zabrana prodaje cigareta

PE
perun
08:17 15.10.2025.

mene zanima zašto se ne provode zakoni koje imamo? U svakom kafiću se puši, ventilacija uglavnom ne radi, a ako i radi to je na minimumu i unutra se ne da disati od smrada cigareta! Sjećate se kada se masovno pušilo na sastancima? Pa je zabranjeno i potpuno je nestalo zbog kazni! Pa se masovno pušilo u restoranima nakon jela...pa je i to potpuno je nestalo zbog kazni! Dakle, samo batina djeluje, inspekcije trebaju stalno obilaziti kafiće i udarat visoke kazne

