VIDEO Kod Cresa uočen drugi najveći morski pas na svijetu: 'To je vrlo rijetka vrsta'

Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o zanimljivom opažanju na moru u blizini Cresa. Prema snimci koju im je ustupila pratiteljica, a s obzirom na karakteristični oblik leđne peraje, najvjerojatnije se radi o golemoj psini (Cetorhinus maximus), vrsti koja je rijetka, ali stalno prisutna duž istočne obale Jadrana. Većina opažanja dolazi sa sjevernog Jadrana, uključujući Kvarnerski zaljev, poznat kao područje s najvećom biomasom zooplanktona na Jadranu.
Golema psina druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah nakon kitopsine, koja može doseći dužinu i do 10 metara. To je migratorna vrsta koja se hrani planktonom filtrirajući more široko otvorenim ustima. Važno je napomenuti da nije opasna za ljude, pojasnili su iz Instituta.
- Zahvaljujemo svim našim pratiteljima na vrijednim snimkama i dojavama koje nam šalju. Upravo zahvaljujući vašim opažanjima možemo bolje pratiti prisutnost i kretanje morskih vrsta u Jadranu. Još jednom vas pozivamo da svoja opažanja morskih sisavaca dojavite putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger 👉 www.marine-ranger.org ili putem našeg Facebooka ili emailom and info@plavi-svijet.org. Sudjelovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobivamo dragocjene informacije koje pomažu znanstvenicima u istraživanju i zaštiti mora. Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumijevanju i očuvanju našeg morskog ekosustava- kazali su iz Plavog svijeta
Krenulo je, evo stigao najveci morski pas, uskoro budu dosle neke cudne kornjace, pa poskupljuju jaja, kuglica sladoleda, sve nesto dolazi samo da "poboljsa" turisticku sezonu