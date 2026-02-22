Naši Portali
VELIČANSTVENI DIV

VIDEO Kod Cresa uočen drugi najveći morski pas na svijetu: 'To je vrlo rijetka vrsta'

Večernji.hr
22.02.2026.
u 08:48

Važno je napomenuti da nije opasna za ljude, pojasnili su iz Instituta

Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o zanimljivom opažanju na moru u blizini Cresa. Prema snimci koju im je ustupila pratiteljica, a s obzirom na karakteristični oblik leđne peraje, najvjerojatnije se radi o golemoj psini (Cetorhinus maximus), vrsti koja je rijetka, ali stalno prisutna duž istočne obale Jadrana. Većina opažanja dolazi sa sjevernog Jadrana, uključujući Kvarnerski zaljev, poznat kao područje s najvećom biomasom zooplanktona na Jadranu.

Golema psina druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah nakon kitopsine, koja može doseći dužinu i do 10 metara. To je migratorna vrsta koja se hrani planktonom filtrirajući more široko otvorenim ustima. Važno je napomenuti da nije opasna za ljude, pojasnili su iz Instituta.

- Zahvaljujemo svim našim pratiteljima na vrijednim snimkama i dojavama koje nam šalju. Upravo zahvaljujući vašim opažanjima možemo bolje pratiti prisutnost i kretanje morskih vrsta u Jadranu. Još jednom vas pozivamo da svoja opažanja morskih sisavaca dojavite putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger 👉 www.marine-ranger.org ili putem našeg Facebooka ili emailom and info@plavi-svijet.org. Sudjelovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobivamo dragocjene informacije koje pomažu znanstvenicima u istraživanju i zaštiti mora. Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumijevanju i očuvanju našeg morskog ekosustava- kazali su iz Plavog svijeta

Institut Plavi svijet morski pas

Komentara 1

Pogledaj Sve
SA
samohrvatska7
09:30 22.02.2026.

Krenulo je, evo stigao najveci morski pas, uskoro budu dosle neke cudne kornjace, pa poskupljuju jaja, kuglica sladoleda, sve nesto dolazi samo da "poboljsa" turisticku sezonu

