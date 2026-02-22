VIDEO Kod Cresa uočen drugi najveći morski pas na svijetu: 'To je vrlo rijetka vrsta'

Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o zanimljivom opažanju na moru u blizini Cresa. Prema snimci koju im je ustupila pratiteljica, a s obzirom na karakteristični oblik leđne peraje, najvjerojatnije se radi o golemoj psini (Cetorhinus maximus), vrsti koja je rijetka, ali stalno prisutna duž istočne obale Jadrana. Većina opažanja dolazi sa sjevernog Jadrana, uključujući Kvarnerski zaljev, poznat kao područje s najvećom biomasom zooplanktona na Jadranu.

Golema psina druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah nakon kitopsine, koja može doseći dužinu i do 10 metara. To je migratorna vrsta koja se hrani planktonom filtrirajući more široko otvorenim ustima. Važno je napomenuti da nije opasna za ljude, pojasnili su iz Instituta.

- Zahvaljujemo svim našim pratiteljima na vrijednim snimkama i dojavama koje nam šalju. Upravo zahvaljujući vašim opažanjima možemo bolje pratiti prisutnost i kretanje morskih vrsta u Jadranu. Još jednom vas pozivamo da svoja opažanja morskih sisavaca dojavite putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger 👉 www.marine-ranger.org ili putem našeg Facebooka ili emailom and info@plavi-svijet.org. Sudjelovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobivamo dragocjene informacije koje pomažu znanstvenicima u istraživanju i zaštiti mora. Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumijevanju i očuvanju našeg morskog ekosustava- kazali su iz Plavog svijeta