Vozač koji je pokosio pješake u nedjelju ujutro pred istražnim sucem

KAKO SU UHIĆENI POREZNIK I POSREDNIK

Penava sjeo u ozvučeni auto, a Denis Bilić mu kazao: Tu imaš dvije i po hiljade eura...

Bilić je nakon uhićenja odveden u USKOK na ispitivanje, gdje je zanijekao krivnju. Samo je kazao da mu je Penava dugogodišnji poznanik, no porekao je da mu je dao mito. Pred USKOK-om je obranu iznio i Penava, koji također niječe krivnju. No iz nekih do sada prikupljenih dokaza, proizlazi da su Penava i Denis Bilić, kako sumnja USKOK, više nego dobri dugogodišnji poznanici koji su razvili uhodani obrazac ponašanja u kojem Penava Biliću čini usluge i daje informacije, a ovaj mu, kako se sumnja za to daje novac.