Sud naložio vještačenje Natka Kovačevića jer je već treći put nedolazak ispričao zdravstvenim problemima

Nedolazak Natka Kovačevića, suoptuženika Marka Franciškovića i njegove supruge Lane Ujdenice, poremetio je planirani završetak sudskog procesa zbog optužbi za svjesno poticanje na terorizam. Sudi im se na zagrebačkom Županijskom sudu te je bilo planirano da se optuženici na jučerašnjem ročištu očituju o manjim izmjenama činjeničnog opisa optužnice. Nakon toga, ako ne bi bilo novih dokaznih prijedloga, stranke su trebale iznijeti završne govore. No ništa od toga se nije dogodilo, jer se Kovačević nije pojavio. Dan prije rasprave je sudu dostavio liječničku potvrdu kojom je ispričao svoj nedolazak. Njegov odvjetnik nije znao odgovoriti na pitanje sutkinje Sanje Nole, o kakvim se zdravstvenim problemima radi, no kazao je da je Kovačeviću zdravlje znatno urušeno.

Kako se situacija s njegovim nedolaskom na raspravu i liječničkim ispričnicama u zadnji tren ponavlja sad već treći put za redom te kako je njegova nazočnost na raspravi obavezna jer se mora očitovati o izmjenama optužnice, sutkinja Nola je odredila da ga se medicinski vještači.

- Vještačenje će se provesti kako bi se utvrdilo je li ova isprika bila opravdana. Ako se utvrdi da je neopravdana, naložit ću da ga na raspravu dovede policija - kratko je kazala sutkinja Nola.

Suđenje se treba nastaviti 2. veljače, do kada bi se trebalo znati i koliko su ozbiljni zdravstveni problemi Kovačevića i što će, ako su ozbiljni, to značiti za postupak koji je ušao u završnu fazu. Franciškoviću, Kovačeviću i Lani Ujdenici, supruzi Marka Franciškovića od listopada 2023. sudi se na zagrebačkom Županijskom zbog optužbi za javno poticanje na terorizam. Optužnica je podignuta 2022., tužiteljstvo ju je tijekom dokaznog postupka dva puta mijenjalo, a Francišković i njegovi suoptuženici niječu krivnju.

Prema prvotnoj optužnici, Francišković se tereti da je od 13. studenog 2021. do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim anti COVID prosvjedima. S tih je prosvjeda preko videosnimki koje je objavljivao na društvenim mrežama pozivao građane Republike Hrvatske, kao i izvan nje, na mobilizaciju i napade na tjelesni integritet članova vladajućih državnih struktura, zauzimanje javnih objekata i na druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti u Republici Hrvatskoj te ignoriranje sredstava javnog priopćavanja. Kovačević je pak optužen da je 28. studenog 2021., s Franciškovićem, sudjelovao na javnom okupljanju na kojem su pozivali na mobilizaciju te, među ostalim, i na nasilne metode za smjenu vlasti i ignoriranje sredstava javnog priopćavanja. Franciškovića se tereti da je djela za koje je optužen počinio i dok je bio u istražnom zatvoru. Iz Remetinca je telefonski komunicirao sa svojom suprugom, a ona je ono što je on govorio snimala te kasnije objavljivala na društvenim mrežama. I u tim razgovorima je pozivao građane na nasilno rušenje ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura u Republici Hrvatskoj.

- Poričem sva djela koja mi se stavljaju na teret i želim naglasiti da je vrijeme pokazalo da sam bio u pravu kada sam u tim okolnostima tako istupao. Smatram da je izmišljena pandemija COVIDA 19 visoko u kategoriji najvećih zločina u povijesti čovječanstva, a moji istupi su bili reakcija na korumpirani zločinački režim koji je provodio agendu da je cjepivo bezopasno i provjereno. Brojna svjedočenja i istraživanja koja su provedena idućih godina pokazala su da sam bio u pravu, što znači da sam u studenom 2021. pokušao pomoći ljudima ukazujući im da se nad njima provodi medijski i institucionalni teror. Tvrdim da se u to vrijeme provodio teror i cenzura nad svakim tko je drugačije mislio o toj pandemiji i ja sam svojim medijskim istupima koji su predmet ove optužnice na to ukazivao. Smatram da puno ljudi snosi posljedice tog zločinačkog pothvata, a ova optužnica je selektivna i zlonamjerna jer se iz konteksta izvlači ono što sam govorio i mene prezentira kao problem. Tvrdi se da sam poticao na terorizam, a da je optužnica zlonamjerna vidi se i po tome što se protiv mene koristi fotografija nađena pretragom mog računala. Na toj sam fotografiji u uniformi i s oružjem, oko mene su moji suborci iz Domovinskog rata i to se sada koristi da bi se prikazalo kako se s drugim teroristima slikam s oružjem u rukama. To smatram uvredom, pogotovo zbog mojih sada mrtvih suboraca - kazao je među ostalim u svojoj obrani Marko Francišković.

Francišković je u istrazi iznio vrlo opsežnu obranu, kod koje je ostao i tijekom sudskog postupka. Odgovarajući na pitanja naveo je kako smatra i da mu se krša ustavna prava i slobode, jer već dvije godine, kako tvrdi, ne može javno djelovati. Tvrdi i da banke, njemu i njegovoj supruzi, zbog postupka koji se protiv njega vodi, ne žele davati kredite, a zanijekao je i da je poticao na oružanu smjenu vlasti.

- Kada sam u svojim istupima spominjao rat i borbu, kada sam spominjao Domovinski rat, kada sam govorio o pravu da se na silu odgovori silom, govorio sam u prenesenom značenju. Kada sam ljude pozivao da ne budu pasivni, mislio sam da pišu brojne mejlove državnim institucijama, a kada sam ljude pozivao da me prate i da će dobiti daljnje upute, mislio sam na svoje daljnje skupove. Kada sam govorio da nam ne trebaju slabići, da se treba poginuti ili doživjeti pobjeda jer se u to vrijeme provodio psihološko-medijski rat, tim riječima sam htio poručiti da nam trebaju oni koji se ne daju zastrašiti. Moja retorika i nastupi su bili promišljeni i dobro planirani jer sam zagovarao doktrinu koju je Kissinger objasnio u knjizi Diplomacija. On je govorio o kontrapunktima u političkoj sferi jer se desničarskim opcijama da, da riješe socijalne probleme koji nisu u domeni političkog smjera i obrnuto. Znajući kakvoj se publici obraćam i da je to u osnovi militantna publika govorio sam tako kako bi me prihvatili. Ta je publika ljuta i nabrijana, a ja sam im govorio takve stvari da me prihvate jer bi onda mogao progurati i pacifističke ideje kod njih. Zbog toga je moja retorika bila militaristička, a tužiteljstvo je u ovoj optužnici nju uzelo selektivno, ne sagledavši cijeli kontekst. Ta retorika je po mom sudu, nebitna i površna - branio se Francišković.