S iglom u šprici zaprijetila prodavačici koja ju je uhvatila u krađi

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zadru podiglo optužnicu protiv državljanke Republike Hrvatske (1986.) zbog kaznenog djela razbojničke krađe. - Okrivljenici se stavlja na teret da je 4. prosinca 2025. u Zadru, u jednoj trgovini, u nakani da dođe do tuđih predmeta, s polica trgovine uzela više artikala koje je stavila u vrećici u nakani da iste iznese iz trgovine bez da ih plati, pa kada ju je uočila djelatnica navedene trgovine i pozvala je da iste plati, prema njoj usmjerila plastičnu špricu s iglom na vrhu te joj zaprijetila da će je njome izbosti ukoliko je ne pusti da s tim predmetima napusti trgovinu, što je djelatnica trgovine u strahu i učinila. U optužnici je predloženo da se okrivljenici produlji istražni zatvor koji joj je ranije određen zbog opasnosti od ponavljanja djela - istakli su iz DORH-a.

