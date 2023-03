SAD: Ne vidimo naznake da Rusija planira upotrijebiti nuklearno oružje, ali pratimo situaciju

U tijeku su borbe na istoku Ukrajine, a ruske snage i dalje pokušavaju zauzeti grad Bahmut i okolna mjesta. Informacije britanskog ministarstva potvrđuju da je napad na grad "uglavnom zaustavljen". Rusija predlaže zabranu djelovanja ICC-a. Iz Kremlja kažu da bi svaki pokuša uhićenja bio tretiran kao objava rata

Tijek događaja:

22:53 - "Nema naznaka" da se Rusija sprema upotrijebiti nuklearno oružje nakon najave Vladimira Putina da će neko "taktičko" naoružanje biti prebačeno u Bjelorusiju, priopćila je Bijela kuća. Američki dužnosnici će "nastaviti pratiti ovu situaciju", ali ne vide razloga "za prilagođavanje vlastitog strateškog nuklearnog stava". "Ostajemo predani kolektivnoj obrani NATO saveza", dodaje se u priopćenju.

22:46 - Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi najavio je u subotu da će idući tjedan doći u obilazak ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižja, na jugoistoku, gdje je situacija "nesigurna", rekao je. Ovo će biti drugi Grossijev posjet elektrani, najvećoj u Europi, nakon ruske invazije na Ukrajinu, kako bi "iz prve ruke procijenio ozbiljnost situacije u vezi s mjerama zaštite i s nuklearnom sigurnosti u elektrani", priopćila je IAEA. "Unatoč našoj prisutnosti u elektrani u zadnjih sedam mjeseci, situacija u Zaporižji je nesigurna", rekao je Grossi u priopćenju.

"Opasnost za sigurnost i za nuklearnu sigurnost je očita, kao i potreba da se odmah reagira kako bi se spriječio incident", dodao je.

Grossi je predložio da se oko elektrane uspostavi sigurnosni pojas.

"I dalje sam odlučan činiti sve što je u mojoj moći kako bi pomogao da se umanji opasnost nuklearnog incidenta u nesretnom ratu u Ukrajini", rekao je.

Grossija će pratiti nova skupina stručnjaka IAEA-e koja je od rujna prošle godine trajno prisutna u elektrani.

Smjena stručnjaka planirana u veljači kasnila je gotovo mjesec dana, rekla je IAEA koja žali zbog "veoma teških okolnosti s kojima su se stručnjaci morali nositi".

20:13 - Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maliar na Facebooku je pozvala Ukrajince da ne raspravljaju otvoreno o detaljima nadolazeće ofenzive u zemlji.

“U prijenosima uživo nemojte postavljati stručna pitanja u smislu 'kako ide protuofenziva?', nemojte pisati blogove ili postove na tu temu, niti javno raspravljati o vojnim planovima naše vojske. uopće. Imamo jedan strateški plan – osloboditi sve svoje teritorije. A što se tiče detalja – to je jednostavno vojna tajna”, napisala je.

Dodala je da detalje “tri spomenuta dužnosnika otkrivaju samo kada postoji vojna zadaća koja to zahtijeva. Jer i informacija je oružje i s njom se također borimo”, misleći na vrhovnog zapovjednika (predsjednika), ministra obrane i vrhovnog zapovjednika.

19:20 - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u subotu da će Moskva rasporediti "taktičko" nuklearno oružje na području svog saveznika Bjelorusije, zemlje na pragu Europske unije.

"U tome nema ništa neobično: Sjedinjene Države rade to već desetljećima. Odavno raspoređuju taktičko nuklearno oružje na teritoriju svojih saveznika", rekao je Putin u razgovoru za rusku televiziju.

"Dogovorili smo se da ćemo učiniti isto", dodao je, rekavši da ima pristanak Minska.

"Već smo pomagali našim bjeloruskim kolegama i opremali njihove zrakoplove (...) ne kršeći međunarodne ugovore o neširenju nuklearnog oružja. Deset zrakoplova je spremno za upotrebu takve vrste oružja", rekao je Putin.

"Dana 3. travnja počinjemo obučavati posadu, a 1. srpnja završavamo izgradnju posebnog skladišta za taktičko nuklearno oružje na području Bjelorusije", dodao je.

Po Putinovim riječima, ova odluka je potaknuta spremnošću Londona da pošalje Ukrajini oružje s osiromašenim uranijem, o čemu je nedavno govorila britanska dužnosnica.

Putin je zaprijetio da će posegnuti za istom vrstom streljiva ako ga Kijev dobije.

"Rusija, dakako, ima čime uzvratiti. Imamo, bez pretjerivanja, stotine tisuća takvih granata. Zasad se nećemo koristiti njima", rekao je ruski predsjednik.

16:19 - Vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske rekao je da se njegove snage suprotstavljaju ruskim trupama u dugoj i mukotrpnoj bitci za Bahmut. Britanska vojna obavještajna služba također kaže da se čini da Rusija prelazi na obrambenu strategiju u istočnoj Ukrajini.

"Bahmutski pravac je najteži. Zahvaljujući titanskim naporima obrambenih snaga, situacija se stabilizira", rekao je general Valerii Zalužnyi u objavi na Telegramu opisujući telefonski razgovor s admiralom Sir Tonyjem Radakinom, načelnikom britanskog obrambenog stožera. Sedmomjesečna bitka za Bahmut, gdje su se ruske snage suočile s tri strane, najduži je sukob u ratu, a Rusija je rasporedila i regularne vojnike i plaćenike Wagnerove skupine.

16:00 - Više od 5000 kriminalaca pomilovano je nakon što su završili svoje ugovore za borbu u ruskoj plaćeničkoj skupini Wagner protiv Ukrajine, rekao je u subotu Jevgenij Prigožin. Wagnerova grupa, koju su izvorno činili u borbama prekaljeni veterani ruskih oružanih snaga, preuzela je mnogo istaknutiju ulogu u ukrajinskom ratu nakon što je ruska vojska pretrpjela niz poraza prošle godine. Prigožiin je regrutirao tisuće ljudi iz zatvora, nudeći im priliku za slobodu u zamjenu za služenje u nekim od najopasnijih bitaka u Ukrajini. "Trenutno je više od 5000 ljudi pušteno uz pomilovanje nakon što su završili svoje ugovore s Wagnerom", rekao je Putinov saveznik u audio snimku objavljenom na Telegramu.

Prigožin je rekao da je samo 0,31% onih koji su pomilovani nakon Wagnerove službe počinilo zločin, što je brojka za koju je rekao da je 10-20 puta manja od standardnih pokazatelja.

13:33 - Poljski proizvođač streljiva Dezamet, dio državne grupacije za proizvodnju oružja Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), značajno će povećati svoj proizvodni kapacitet kako bi Ukrajinu opskrbio streljivom koje financira Europska unija, rekao je poljski premijer u subotu. Najava premijera Mateusza Morawieckog dolazi uoči planiranog posjeta povjerenika Europske komisije za unutarnje tržište Thierryja Bretona Dezametu u ponedjeljak.

Sedamnaest država članica Unije i Norveška su se ovog tjedna složile da će zajedno nabavljati streljivo kako bi pomogle Ukrajini i kako bi napunile vlastita skladišta, rekla je Europska obrambena agencija. Dezamet, koji proizvodi streljivo za topništvo, minobacače i bacače granata, jedna je od 50 tvrtki za oružje u grupaciji PGZ.

"To postrojenje može računati s novim narudžbama i sredstvima, pokrenut ćemo nove proizvodne linije u ovoj tvrtki i u drugima kako bismo proizvodili municiju", rekao je Morawiecki za poljski Radio RMF na pitanje novinara o Bretonovom posjetu tvornici. "Želimo umnogostručiti proizvodnju nekoliko puta što je brže moguće", dodao je.

Morawiecki je kazao da također računa da će privatne kompanije u Poljskoj povećati svoju proizvodnju streljiva. PGZ namjerava povećati broj zaposlenih za nekoliko tisuća ljudi, rekao je šef Sebastian Chwalek u petak. Grupacija trenutno zapošljava oko 20.000 ljudi.

12:29 - Prema informacijama Ministarstva obrane Velike Britanije ruski napad na Bahmut je "uglavnom zaustavljen". U svojoj objavi na Twitteru objašnjavaju situaciju na terenu. "Stanje je vjerojatno uzrokovano značajnim iscrpljivanjem ruskih snaga. Ukrajina je pretrpjela teške gubitke u obrani grada", pišu iz ministarstva. Vjeruju da Rusiji bitan problem predstavljaju i tenzije između Ministarstva obrane i grupe Wagner čije su trupe prisutne na tom području.

