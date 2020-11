Liječnica iz Varaždina: 'Sve je veći broj mlađih pacijenata u našim COVID odjelima'

U posljednje vrijeme sve je veći broj mlađih pacijenata u našim COVID odjelima. Riječ je pretežno o osobama između 40 i 50 godina starosti, dakle radno aktivnom stanovništvu - kaže Elizabeta Dvorski, voditeljica Odjela za infektologiju Opće bolnice Varaždin, u kojoj su ovog mjeseca preminule već 63 osobe s koronavirusom.

U posljednja dva dana preminule su tri osobe koje su u pedesetim godina života, bez težih popratnih bolesti.

- Prilikom dolaska na odjel najčešće već imaju tešku kliničku sliku, kao što je obostrana upala pluća što onda iziskuje dugotrajnije liječenje i puno sporiji oporavak. Biti mlad, odnosno spadati u mlađu populaciju, danas ne znači i da ste zdravi. Upravo u toj populaciji, što zbog genetske predispozicije, što zbog samog načina života imamo jako puno osoba s kroničnim bolestima, kao što je pretilost, povišeni krvni tlak, šećerna bolest, bolestima respiratornog sustava poput astme ili KOPB-a, a to su najčešće i naši pacijenti s pozitivitetom. Ako uzimate lijekove za regulaciju krvnog tlaka, ako imate problema s regulacijom šećera u svom organizmu ili pak uzimate lijekove za liječenje astme ili ublažavanje alergije, a mladi ste, to ne znači da ćete, ukoliko se zarazite s novim koronavirusom, proći neokrznuto. Na našim odjelima leže i oni koji su do sad bili potpuno zdravi, bavili se određenim sportom, bili fizički aktivni, pazili na prehranu, a sada se doslovno bore za svaki udisaj - kaže Dvorski.

- U ovom trenutku većina ljudi je potencijalno zaražena, a da to možda ne znaju. Stoga je od izuzetne važnosti odgovorno ponašanje svakog od nas. Kad bi se odgovorno ponašali već samo u svojim obiteljima, puno toga bi napravili. Primjerice, prema podacima Eurostata za 2018. godinu Hrvati najkasnije u Europi odlaze od roditelja. Iz tog razloga se često obraćamo mladima da ograniče svoja kretanja, kako bi upravo zaštitili svoje starije ukućane koji spadaju u rizičnu skupinu - navodi.

- Također, mnogi od nas ne mogu si priuštiti da se u potpunosti izoliraju od svojih ukućana. Veliku ulogu u spriječavanju zaraze tada igra smanjivanje kontakata s ukućanima na minimum, držanje distance, nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija površina, pranje ruku. Budite odgovorni gdje god se nalazili – poručuje E. Dvorski.

VIDEO: U Zagrebu su krenula brza i besplatna testiranja na koronavirus