Dramatično upozorenje bolničkih liječnika: Sustav praćenja kontakta se raspao. Virus se slobodno širi

Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika upozorili su na sadašnje stanja zdravstvenog sustava. Na temelju javno dostupnih činjenica, postavljamo dijagnozu sadašnjeg stanja zdravstvenog sustava i predlažemo terapiju, stoji u objavi.

Njihovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Car je i dalje gol!

Budući da na Medicinskom fakultetu nismo imali ni obavezni ni izborni predmet Politička korektnost i zamagljivanje stvarnosti, budući da nismo političari koji su tu vještinu brusili u političkim školama i stranačkim hodnicima, obraćamo se hrvatskoj javnosti, Nacionalnom stožeru, Ministarstvu zdravstva, onima koji svojim (ne)odlučivanjem sljedećih tjedana imaju izravnu odgovornost hoćete li vi imati krevet i ruke koje znaju što rade u bolnici, za liječenje infarkta, ukliještene hernije ili COVID-19 bolesti.

Zato na temelju javno dostupnih činjenica, postavljamo dijagnozu sadašnjeg stanja zdravstvenog sustava i predlažemo terapiju.

Dijagnoza je sljedeća:

• Sustav praćenja kontakta i određivanja epidemioloških mjera koji drži pod kontrolom širenje epidemije se raspao. Činjenice su da veliki broj oboljelih ne dolazi iz samoizolacije, oboljeli sami obavještavaju svoje bliske kontakte, a oni sami obavještavaju svoje liječnike obiteljske medicine. Nema ni sustavne provjere provođenja izolacije i samoizolacije. Posljedica je slobodno širenje virusa u populaciji. Razlog tome je činjenica da na vrijeme nisu aktivirani i educirani ljudi koji bi sudjelovali u pomoći epidemiolozima.

• Sustav testiranja je dosegnuo maksimum ljudskih i tehničkih mogućnosti. Činjenica je da se na testiranje građani naručuju s odgodom od nekoliko dana, a rezultati se čekaju i do 5 dana. Razlog tome je činjenica da nije na početku osigurana i organizirana široka mreža testiranja po cijeloj RH jer je središte moći u početku epidemije držala članica stožera koja po Pravilniku o specijalističkim kompetencijama na to nema pravo.

• Bolničke ustanove u kojima se liječe oboljeli pred popunjavanjem su svojih kapaciteta. Činjenice su da se bolesnici iz ŽB Čakovec premještaju u KB Dubrava u Zagrebu, pacijenti iz OB Varaždin će se uskoro smještati u šatore ispred bolnice, u bolnicama se otvaraju novi odjeli i jedinice intenzivnog liječenja u prostorima u kojima su kreveti jedan do drugoga i u kojima će pacijenti biti ugroženi od sekundarnih infekcija uzrokovanih višestruko otpornim bakterijama. Jedina zagrebačka COVID bolnica je ovih dana popunjena 83% te će se ovim tempom prema riječima ravnatelja napuniti za dva tjedna.

• Ne postoje napisani kriteriji Ministarstva zdravstva prema kojima će se pacijenti stavljati na respirator kad/ako ne bude više osoblja ni aparata. Isto tako ne postoje jasni klinički kriteriji koji pacijenti će se premještati u sportske dvorane. Sve to Ministarstvo zdravstva ostavlja na odluku djelatnicima na terenu. Vojničkim rječnikom rečeno, generali su odluke prepustili vojnicima.

S obzirom na postavljenu dijagnozu predlažemo sljedeću terapiju:

• Jedini način sprječavanja urušavanja bolničkog sustava koji neće moći zbrinjavati ne-COVID i COVID bolesnike je smanjiti priljev COVID bolesnika. Ne samo smanjiti rast na iste brojke. Kontinuirano isti rast dovodi do istog scenarija. Svakodnevni veliki priljev novooboljelih napunit će ovim brojevima bolnice za dva tjedna. Mjere treba donijeti odmah. Način „promišljanja mjera ovisno o situaciji“ do sada nije pokazao uspjeh. Priznajte si to. Svakodnevne smrti 50-ak građana RH vas na to obvezuju.

• Jasno komunicirati prema građanima stanje epidemije. Umirujuće poruke da je sustav daleko od kolapsa jednostavno nisu istinite. Većina ravnatelja zdravstvenih ustanova su produžena ruka politike koja ih je postavila, stoga razgovarajte sa zdravstvenim radnicima koji rade na COVID odjelima. Edukacija ljudi o načinima provođenja mjera koja se svodi na poruke #ostanimoodgovorni u gornjem desnom kutu TV-a i ponavljanjem „držite se mjera“ nije dovoljna. Uključite komunikacijske stručnjake.

• Epidemije se kontroliraju epidemiološkim mjerama. Ni jedan političar to neće učiniti umjesto epidemiologa. Uključite stručnjake koji se bave epidemiologijom zaraznih bolesti i poslušajte ih. Bez političkih korekcija njihovih mišljenja. Oni jasno kažu da je osnovna mjera, uz higijenu ruku, pravilno nošenje maski i prozračivanje prostorija, udaljenost ljudi. Sve aktivnosti u kojima dolazi do zaražavanja zbog bliskog kontakta, a nisu nužne, odgodite ili prebacite na on-line platforme. Odmah. Ne nakon „promišljanja mjera“. Odredite prioritete. To rade odgovorna vodstva. U ovom trenutku je prioritet mjesto u bolnici jer ih svakim danom sve manje ima.

• Parlaonice tipa tzv. Znanstveni savjet RH ostavite za bolja vremena. U ovom trenutku ne koriste jer ne nose sa sobom odluke i zaključke.

• Preuzmite odgovornost. Nije politikantstvo reći istinu. Tu riječ koriste slabići u nedostatku argumenata. Pokažite hrabrost. Prestanite svoje politikantstvo koristiti u suzbijanju epidemije. Kako vidite i vi, i mi, i građani, to ne pomaže.

Virus se slobodno širi. Recite točnu dijagnozu i što prije provedite preciznu i učinkovitu terapiju. Vremena, kreveta u bolnicama za sve bolesti i ruku koje znaju raditi oko tih kreveta sve je manje", stoji u objavi.