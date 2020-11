Božinović: Stožer će pripremiti novi set mjera, bit će strože. Vrijedit će do Božića

Završen je videosastanak premijera Andreja Plenkovića sa županima o epidemiološkoj situaciji. Na sastanku je bio i ministar Davor Božinović koji je najavio da se pripremaju najstrože mjere do sada i da bi trebale biti donesene do kraja tjedna, a vrijedit će do Božića.

"Razgovarali smo o mjerama na kojima se radi, htjeli smo čuti njihovu procjenu stanja i ono što bi se moglo raditi u idućim danima. Stožer će pripremiti novi set mjera s kojima ćemo upoznati županije. Bit će strože. Taj set mjera vrijedit će do Božića", kazao je Božinović.

"O tim mjerama tek će se razgovarati. Usmjerene su na pojedine segmente gospodarstva, prije svega ugostiteljstva. Treba pronaći balans u racionalnom opsegu", kazao je. "Ovo će biti do sada najstrože mjere u cilju da se zaustavi širenje", dodao je. Strože mjere ići će na nacionalnoj razini, potvrdio je Božinović.

"Donosimo mjere koje su s jedne strane u zašiti bolničkog sustava, a s druge strane moramo razmišljati i o tome da se ekonomski preživi i koliko ta zatvaranja mogu imati utjecaj na mentalno stanje nacije", dodao je.

"Mi ćemo pripremiti draft i za uži kabinet Vlade i za župane, vidjet ćemo njihove reakcije i onda ćemo donijeti odluku koja će stupiti na snagu vjerojatno do kraja ovog tjedna", kazao je.

Kazao je da policijski sat nikada nije bio opcija.

"Nakon mjera koje su donesene u nekim drugim zemljama koje su bile pravi klasični lockdown, nije bilo velikih pomaka. Moramo imati u vidu da su prema nalazima epidemiologa mala obiteljska okupljanja najčešći izvor zaraze", kazao je.

U posljednja 24 sata zabilježena su 2323 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučaja u Hrvatskoj danas ukupno 19.161. Među njima su 2093 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 244 pacijenta. Preminulo je 47 osoba.

