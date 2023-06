Teško stanje u Hersonu, civili mole za pomoć s krovova; Rusi: Ukrajinci su dignuli u zrak naš cjevovod

Najmanje sedam osoba je nestalo nakon što je voda iz uništene brane poplavila obližnja područja, prenijela je u srijedu ruska novinska agencija TASS izjavu gradonačelnika Nove Kahovke kojeg je postavila Moskva. Brana Nova Kahvovka na rijeci Dnjepar, koja je pod kontrolom Moskve, uništena je u utorak i poplavila je dio bojišnice u regiji Herson, prisiljavajući stanovnike na bijeg. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za rušenje brane. Oko 42 tisuće ljudi je u opasnosti od poplava u područjima pod ruskom i ukrajinskom kontrolom uz rijeku Dnjepar, rekli su ukrajinski dužnosnici, a šef humanitarne pomoći UN-a upozorio je na "teške i dalekosežne posljedice".

Video: Poplavljene kuće u Hersonu nakon što je srušena velika brana

TIJEK DOGAĐAJA:

16:02 - Rusija je u srijedu optužila Ukrajinu da je u "terorističkoj akciji" digla u zrak cjevovod koji ruski grad Toljati povezuje s ukrajinskom lukom Odesom, za izvoz amonijaka i gnojiva koji je u veljači 2022. zatvoren, ali je Moskva tražila da se ponovno otvori.

"Ukrajinska diverzantska skupina eksplozijom je digla u zrak cjevovod amonijaka između Toljatija i Odese", dug oko 2.400 km, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak navečer blizu Masjutivke, zaselka pod kontrolom ruskih snaga u Harkivskoj oblasti (sjeveroistok Ukrajine), koju je ukrajinska vojska gotovo potpuno oslobodila u jesen 2022., navodi isti izvor.

"Nekoliko civila je ranjeno. Pružena im je potrebna medicinska pomoć", dodaje se u priopćenju. Cjevovod koji ruski grad Toljati, na Volgi, povezuje s Odesom, najvažnijom ukrajinskom lukom na Crnome moru, omogućavao je Rusiji da izveze više od 2,5 milijuna tona amonijaka - glavnog sastojka umjetnog gnojiva - na godinu, uglavnom u Europsku uniju.

Koristio se za izvoz proizvoda kemijske tvornice u Toljatiju, najvećeg proizvođača amonijaka u Rusiji i jednog od najvećih u svijetu. Cjevovod, izgrađen krajem 1970-ih, prestao je raditi na početku ruske ofenzive u Ukrajini u veljači 2022.

Njegovo ponovno puštanje u rad, koje je Moskva tražila, dio je pregovora o izvozu žitarica u kojima je sudjelovao UN a omogućio je izvoz milijuna tona ukrajinskog žita. "Ovaj cjevovod amonijaka bitan je za prehrambenu sigurnost u svijetu", rekla je u srijedu glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova na tiskovnoj konferenciji.

Optužila je Ukrajinu da je "zadala težak udarac UN-ovim naporima u borbi protiv gladi". "Jedini kojeg ne zanima ponovno puštanje cjevovoda amonijaka u rad je kijevski režim", rekla je Zaharova. Ona je dodala da će za popravak oštećenog cjevovoda biti potreban jedan do tri mjeseca. Ugovor o izvozu žitarica potpisali su 22. srpnja 2022. UN, Ukrajina, Rusija i Turska. Taj ugovor koji je omogućio izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, produljen je u svibnju za dva mjeseca, do 17. srpnja, dok Moskva traži jamstva za dio ugovora koji se odnosi na izvoz njezina umjetnog gnojiva.

14:56 - Objavljene su fotografije i snimke koje pokazuju razmjere poplave koja je pogodila područje Hersona nakon pucanja brane Nova Kahovka. Deseci tisuća građana ostalo je bez domova, a cijela područja su pod vodom zbog izlijevanja rijeke Dnjipar.

Društvenim mrežama širi se i snimka dvoje ljudi s krova kuće kako dozivaju u pomoć jer ih je voda nakon rušenja brane Nova Kahovka okružila. Neslužbeno se navodi kako im ukrajinske snage nisu mogle pomoći jer taj teritorij kontroliraju Rusi, dok ruske snage ne evakuiraju građane i ignoriraju pozive, dok ne puštaju ni volontere na poplavljeno područje.

People on the left bank of the Dnipro River ask for help. The Ukrainian military saw them from the air, but are unable to help, as the occupiers control this territory.



The occupation authorities do not evacuate people, ignore calls and do not allow volunteers into the flooded… pic.twitter.com/sj4GdSUlLP